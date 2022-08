Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: brand op het terrein van de kerncentrale bij Zaporizhzhia door beschietingen. Verder komt de graanexport vanuit Oekraïne op gang.

Door beschietingen zijn hoogspanningskabels van de kerncentrale bij Zaporizhzhia beschadigd geraakt. Daardoor brak ook brand uit op het terrein. Oekraïne en Rusland geven elkaar de schuld van de beschadiging.

Volgens het Oekraïense staatsenergiebedrijf werkt de centrale nog. Ook stelt het bedrijf dat het stralingsniveau niet is verhoogd. Het pro-Russische stadsbestuur zegt juist dat de stroom die nodig is om de centrale veilig te laten functioneren is afgesneden.

De chef van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), Rafael Grossi, waarschuwde deze week al dat de situatie bij de kerncentrale "volledig uit de hand loopt". Door de aanvallen rondom de centrale wordt "elk principe van nucleaire veiligheid geschonden".

Graanexport komt weer op gang

Sinds de internationale 'graandeal' op 22 juli werd gesloten komt de graanexport vanuit Oekraïne weer voorzichtig op gang. Maandag voer het eerste vrachtschip uit de haven van Odesa. Vrijdag voeren nog drie vrachtschepen vanuit Oekraïense havens. Het zijn de onder Panamese vlag varende Navi Star, de onder Turkse vlag varende Polarnet en de onder Maltese vlag varende Rojen.

Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne waren Oekraïense havens geblokkeerd. Er ligt minstens 20 miljoen ton graan op verscheping te wachten.

Tot nu toe heeft Oekraïne 17,5 miljoen ton aan graan geoogst. Dat is bijna de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het Oekraïense ministerie van Landbouw zei dat de oogst in de regio's Odesa en Mykolaiv voor dit jaar al bijna klaar is.

Zelensky kritisch op rapport Amnesty International

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft donderdag kritisch gereageerd op het rapport van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie stelde dat Oekraïne zijn eigen bevolking in gevaar brengt met bepaalde gevechtstechnieken.

Oekraïense soldaten zouden zich bijvoorbeeld hebben opgehouden in ziekenhuizen en flatgebouwen. Daarmee maakten ze die plekken doelwit voor de Russen.

Volgens Zelensky praat het rapport "de Russische terreur goed". De Russische agressie is niet uitgelokt, benadrukte hij. Ook minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba zegt het rapport "oneerlijk" te vinden.

In het rapport schreef Amnesty dat de Russische aanvallen "op geen enkele manier" te rechtvaardigen zijn.

EU-ziekenhuizen hebben al duizend Oekraïense patiënten overgenomen

Sinds de inval in Oekraïne begon, hebben ziekenhuizen in Europese landen al duizend Oekraïense patiënten overgenomen. Het gaat om chronisch zieken mensen en oorlogsgewonden. Ook Nederland heeft Oekraïense patiënten overgenomen.

Door de oorlog kunnen de ziekenhuizen in Oekraïne niet voor alle patiënten zorgen. Naast de hulp met gewonde of zieke Oekraïners helpt de Europese Unie ook met het terugbrengen van genezen patiënten. Daarnaast stuurt de EU geneesmiddelen en medische benodigdheden naar het door oorlog getroffen land.