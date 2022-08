De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft geen goed woord over voor het rapport dat Amnesty Internationaal donderdag publiceerde. Daarin staat dat Oekraïense gevechtstactieken eigen burgers in gevaar brengen.

"De verantwoordelijkheid wordt zo van de agressor naar het slachtoffer verschoven", zei Zelensky in zijn dagelijkse toespraak. Met het rapport "probeert de mensenrechtenorganisatie de Russische terreur goed te praten".

Volgens de Oekraïense president is er "geen enkele voorwaarde denkbaar waardoor de Russische aanval op Oekraïne gerechtvaardigd wordt". Zelensky voegt daar in zijn toespraak aan toe dat de Russische agressie "niet is uitgelokt".

Amnesty constateerde in het rapport dat talloze Oekraïense burgers tussen april en juli zijn gedood en gewond zijn geraakt door de Oekraïense tactieken om militaire doelen te maken van onder meer woonwijken, dorpen, woningen, flatgebouwen, ziekenhuizen en scholen. Daarmee schendt het Oekraïense leger het internationaal humanitair recht, stelt Amnesty.

Eerder donderdag liet de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba, weten het rapport "oneerlijk" te vinden. Volgens Kuleba zouden conclusies mijlenver verwijderd zijn van de waarheid en is Oekraïne een land dat zichzelf "wanhopig probeert te blijven verdedigen".

Verschillende experts zeiden donderdag tegen de NOS dat het rapport van Amnesty "vol gaten" zit en het onduidelijk is op basis van welk bewijsmateriaal de mensenrechtenorganisatie tot de conclusies komt.

Defensiespecialist bij Clingendael, Dick Zandee, zei tegen de NOS dat hij graag meer feiten en foto's zou willen zien na het lezen van het Amnesty-rapport. "Op basis van deze beperkte gegevens vallen de beschuldigingen moeilijk te beoordelen. En vanuit het belang van Oekraïne betwijfel ik het. Het land zou juist steun van de bevolking verliezen als het leger inderdaad vuur zou trekken op scholen of huizen waar mensen aanwezig zijn."