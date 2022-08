Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïne brengt eigen burgers in gevaar door van niet-militaire plaatsen als scholen militaire doelen te maken, schrijft Amnesty Internationaal donderdag op basis van onderzoek. De Oekraïense presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak noemt de conclusie van het onderzoek Ruslandpropaganda en desinformatie.

Doordat van woonwijken, dorpen, woningen, flatgebouwen, ziekenhuizen en scholen militaire doelen zijn gemaakt, zijn volgens Amnesty talloze burgers gedood of gewond geraakt. Daarmee schendt het leger het internationaal humanitair recht.

"Het feit dat het land zich moet verdedigen, ontslaat het Oekraïense leger niet van de verplichting het internationaal humanitair recht te respecteren", staat in het rapport.

Amnesty benadrukt dat dit "op geen enkele manier" de willekeurige Russische aanvallen rechtvaardigt. "Alle partijen bij een conflict moeten te allen tijde onderscheid maken tussen militaire doelen en burgerobjecten."

Amnesty-chef ziet 'patroon' in onderzochte regio's

Volgens Amnesty-chef Agnès Callamard is er sprake van "een patroon" in de onderzochte regio's Kharkiv, het Donetsbekken en Mykolaiv. Daar hebben Oekraïense militairen bases ingericht en wapensystemen ingezet waarmee bijvoorbeeld vanuit scholen en ziekenhuizen op de vijand is gevuurd.

Bij daaropvolgende Russische aanvallen op de bevolkte Oekraïense gebieden zijn burgers gedood. Ook is veel civiele infrastructuur vernietigd.

Aan het front was te zien dat Oekraïense militairen hun aanval vanuit de bebouwde kom begonnen. Dat is in zeker negentien steden en dorpen gebeurd. Volgens Amnesty waren er geen aanwijzingen dat de militairen burgers hebben gevraagd te evacueren. Ook werden burgers hier niet bij geholpen.

Oekraïne vindt het onderzoek Ruslandpropaganda

Vanuit Oekraïne wordt met verontwaardiging gereageerd. "Als er geen analyse is van de acties van de vijand in een tekst over de activiteiten van de Oekraïense strijdkrachten tijdens de oorlog, is het alsof je de acties van het slachtoffer bestudeert zonder rekening te houden met de acties van een gewapende verkrachter", reageerde viceminister van Defensie Hanna Maliar op het rapport.

Presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak beschuldigde Amnesty van "deelname aan (Ruslands) desinformatie- en propagandacampagne". Minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba is "verontwaardigd" over het rapport en drong er bij Amnesty op aan "te stoppen met het creëren van een valse realiteit".

Rusland komt nauwelijks verder in Donetsk door hevige tegenstand bij dorpjes

In Oost-Oekraïne boeken Russische troepen nauwelijks vooruitgang, zo blijkt donderdag opnieuw. In de regio Donetsk komen ze moeizaam verder dan de gelijknamige stad. De Oekraïense strijdkrachten, geholpen door westerse wapens, bieden hevige tegenstand rond dorpjes in de omgeving.

Bij de voorsteden van de stad Donetsk wordt al langer zwaar gevochten. Volgens berichten van het Russische en het Oekraïense leger is er in de nacht van woensdag op donderdag hevige strijd geleverd in het dorp Pisky, waar de Russen al gedeeltelijke successen claimen.

Pisky ligt dicht bij het vliegveld van Donetsk, dat vrijwel vernietigd is door gevechten die daar in 2014 en 2015 al plaatsvonden. Sindsdien ging de controle over het dorp voortdurend heen en weer tussen Rusland en Oekraïne. Ook in de nabijgelegen plaatsen Avdiivka, Marinka en Krasnohorivka worden beschietingen gemeld.

Donetsk wordt volgens de Russen veel beschoten door Oekraïne

De Russen proberen de Oekraïners uit de voorsteden te verdrijven, om Donetsk te ontzien. Die stad is al sinds 2014 in handen van pro-Russische separatisten. Volgens de Russen wordt Donetsk geregeld beschoten door het Oekraïense leger en zou dat niet meer mogelijk zijn als de Oekraïners verder van de stad gedreven worden.

Ook zou het Russische leger dan vanuit het zuiden door kunnen stoten in de richting van de steden Kramatorsk en Sloviansk. Het doel van Rusland is om de hele regio Donetsk te veroveren.

Bij Russische beschietingen van de stad Toretsk, zo'n 70 kilometer ten noorden van Donetsk, zijn volgens gouverneur Pavlo Kyrylenko donderdag acht mensen omgekomen. Ook zouden vier mensen gewond zijn geraakt. De doden vielen bij een halte van het openbaar vervoer, aldus de gouverneur. In Donetsk zouden volgens de separatisten zeker vijf mensen zijn gedood door Oekraïense artillerie.

Zelensky wil Chinese president spreken om oorlog te beëindigen

Oekraïne wil graag rechtstreeks met de Chinese president Xi Jinping spreken, meldde South China Morning Post donderdag. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat een gesprek met het Chinese staatshoofd de oorlog in zijn land kan helpen beëindigen.

In een interview met het Chinese dagblad verzoekt Zelensky China om zijn politieke en economische invloed op Rusland te gebruiken om een einde te maken aan de gevechten.

"China is een zeer machtig land, een belangrijke economie. Daarom kan het land Rusland politiek en economisch beïnvloeden. En China is een permanent lid van de VN-Veiligheidsraad", zei Zelensky.