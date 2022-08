Russische troepen boeken in Oost-Oekraïne nauwelijks vooruitgang en komen in de regio Donetsk slechts moeizaam verder dan de gelijknamige stad. De Oekraïense strijdkrachten, geholpen door westerse wapens, bieden hevige tegenstand rond dorpjes in de omgeving.

Bij de voorsteden van de stad Donetsk wordt al langer zwaar gevochten. Volgens berichten van het Russische en het Oekraïense leger is er in de nacht van woensdag op donderdag hevige strijd geleverd in het dorp Pisky, waar de Russen al gedeeltelijke successen claimen.

Pisky ligt dicht bij het vliegveld van Donetsk, dat vrijwel vernietigd is door gevechten die daar in 2014 en 2015 al plaatsvonden. Sindsdien ging de controle over het dorp voortdurend heen en weer tussen Rusland en Oekraïne. Ook in de nabijgelegen plaatsen Avdiivka, Marinka en Krasnohorivka worden beschietingen gemeld.

De Russen proberen de Oekraïners uit de voorsteden te verdrijven, om Donetsk te ontzien. Die stad is al sinds 2014 in handen van pro-Russische separatisten. Volgens de Russen wordt Donetsk geregeld beschoten door het Oekraïense leger en zou dat niet meer mogelijk zijn als de Oekraïners verder van de stad verdreven worden.

Ook zou het Russische leger dan vanuit het zuiden verder door kunnen stoten in de richting van de steden Kramatorsk en Sloviansk. Het is Ruslands doel om de hele regio Donetsk te veroveren.

Bij Russische beschietingen in de stad Toretsk, zo'n 70 kilometer ten noorden van Donetsk, zijn volgens gouverneur Pavlo Kyrylenko donderdag acht mensen omgekomen. Ook zouden vier mensen gewond zijn geraakt. De doden vielen bij een halte van het openbaar vervoer, aldus de gouverneur. In Donetsk zouden volgens de separatisten zeker vijf mensen zijn gedood door Oekraïense artillerie.

Burgers opgeroepen te vertrekken uit Donetsk

De Oekraïense regering besloot vorige week tot een verplichte evacuatie van de hele Donetsbekken. President Volodymyr Zelensky waarschuwde dat de Russische troepen niet aarzelen om burgers te doden met bombardementen en beschietingen.

De Russen willen na Luhansk ook Donetsk volledig in handen krijgen. In die regio's moeten in september referenda gehouden worden, waarin de burgers zich mogen uitspreken of ze zich bij Rusland willen aansluiten. Zulke referenda zouden een schijnvertoning zijn, omdat er door de Russische aanvallen vooral nog etnische Russen en pro-Russische separatisten wonen. Kyiv zal de referenda niet erkennen.