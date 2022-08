Oekraïne brengt zijn eigen burgers in gevaar door van woonwijken, dorpen, woningen, flatgebouwen, ziekenhuizen en scholen militaire doelen te maken, schrijft Amnesty Internationaal op basis van onderzoek dat de mensenrechtenorganisatie tussen april en juli uitvoerde.

Doordat van dergelijke plekken militaire doelen zijn gemaakt, zijn volgens Amnesty talloze burgers gedood of gewond geraakt. Daarmee schendt het leger het internationaal humanitair recht.

"Het feit dat het land zich moest verdedigen, ontslaat het Oekraïense leger niet van de verplichting het internationaal humanitair recht te respecteren", staat in het nieuwe rapport.

Amnesty benadrukt dat dit "op geen enkele manier" de willekeurige Russische aanvallen rechtvaardigt. "Alle partijen bij een conflict moeten te allen tijde onderscheid maken tussen militaire doelen en burgerobjecten."

36 Ravage na aanval op gevangenis in Oekraïne

Amnesty-chef ziet 'patroon' in onderzochte regio's

Volgens Amnesty-chef Agnès Callamard is er sprake van "een patroon" in de onderzochte regio's Kharkiv, Donetsbekken en Mykolaiv. Daar hebben Oekraïense militairen bases ingericht en wapensystemen ingezet, waarmee bijvoorbeeld vanuit scholen en ziekenhuizen op de vijand is gevuurd. Bij daaropvolgende Russische aanvallen op de bevolkte Oekraïense gebieden zijn burgers gedood en is veel civiele infrastructuur vernietigd.

Onderzoekers troffen bijvoorbeeld woonwijken met soldaten aan. Die lagen kilometers verwijderd van frontlinies. Ook waren in de omgeving genoeg plekken waar de militairen konden zitten zonder dat ze in de buurt van burgers zouden komen.

Aan het front was te zien dat Oekraïense militairen hun aanval vanuit de bebouwde kom begonnen. Dat is in zeker negentien steden en dorpen gebeurd.

Volgens Amnesty waren er geen aanwijzingen dat de militairen burgers hebben gevraagd te evacueren. Ook werden burgers hier niet bij geholpen.