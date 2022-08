Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al bijna vijftig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer is de vraag: loopt de strijd in het Donetsbekken nog wel volgens plan voor de Russische president Vladimir Poetin?

De Britse inlichtingendienst twittert iedere dag over de oorlog in Oekraïne. Niet zo'n objectieve bron, omdat ook die dienst niet het achterste van de tong wil laten zien. Maar achterafkennis bewijst toch wel dat de Britten het vaak bij het rechte eind hebben gehad. Bij verkeerde duiding zouden ze natuurlijk ook een modderfiguur slaan.

Vorige week berichtten ze dat Rusland de strijd in het Donetsbekken nu eigenlijk heeft uitbesteed aan de privéhuurlingen van de Wagner-groep. Dat zou aantonen dat Poetins plan om zelf nieuw kanonnenvlees te organiseren in feite mislukt is, zodat hij nu is uitgeweken naar plan B. Poetin zal vast weer moeite doen om de wereld uit te leggen dat hij niets van doen heeft met de Wagner-groep, maar die ontkenning geloofde toch al niemand.

De Britse tweet is best aannemelijk en je zou er nog iets aan kunnen toevoegen. De Wagner-groep vecht vaak met middelen die Poetin niet helemaal in de hand heeft - of die hij simpelweg niet wil weten. Dus de moord op Oekraïense krijgsgevangenen in de gevangenis van Olenivka zou weleens hun werk kunnen zijn geweest.

De Russen beweren dat de Oekraïners die moordpartij zelf hebben uitgevoerd met een HIMARS-raketbeschieting. Intussen opgedoken satellietbeelden ondersteunen dat niet, want een HIMARS-beschieting ziet er anders uit. En het (wonderbaarlijk gespaarde) Russische bewakingspersoneel blijkt toevallig 'vrij' te hebben gehad.

Plan A, B, C…

De strijd in het Donetsbekken staat verder op een vrij laag pitje. De Russen lijken zich er vooral op te richten om de nepreferenda die van het bezette gebied een soort Russische provincie moeten maken, veilig te stellen. Die moeten vermoedelijk in de eerste helft van september plaatsvinden.

Natuurlijk verweren Oekraïense troepen zich tegen het Russische geduw. Het schijnt dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn burgers zelfs heeft opgeroepen om de benen te nemen. Dat kan betekenen dat hij de Russen wil dwarszitten en hun voorbereidingen voor de 'Russificatie' van de regio wil frustreren. Het kan er ook op duiden dat hij alvast bescherming zoekt tegen doodseskaders van de Wagner-groep.

Hoe dan ook, na de mislukte inname van hoofdstad Kyiv is ook Poetins plan B een lachertje. De Russische tangbeweging die de Oekraïense keurtroepen (zo'n 40.000 manschappen) in het oosten had moeten insluiten, is een illusie gebleken. Van de verovering van heel Oekraïne ten oosten van de rivier de Dnipro (royaal voorspeld door Nederlandse experts) is niets terechtgekomen.

In de val in Kherson

Dan het zuiden. Oekraïne kondigt al weken een offensief aan. Dat moet beginnen met de herovering van de stad Kherson. Op 18 juli werd een brug over de Dnipro, ten noordoosten van die stad, beschoten door Oekraïense artillerie. Daarna gebeurde dat ook met de Antonivskyi-brug en een naastgelegen spoorbrug bij Kherson zelf.

Daar zouden de door de Verenigde Staten geleverde HIMARS-raketwerpers verantwoordelijk voor zijn geweest. Precisie telt hier zwaarder dan bereik, al willen de Oekraïners de langeafstandsversies van de HIMARS-raketten (met een bereik van 100 tot zelfs 300 kilometer) nog steeds graag hebben.

Volgens (alweer) de Britse militaire inlichtingendienst zijn alle bruggen inmiddels zo beschadigd dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. De Russische troepen in Kherson teren nu snel in, want zij zijn voor de aanvoer van brandstof en munitie afhankelijk van treinverkeer over de brug. Als ze geen hulp van buitenaf krijgen, zitten ze eigenlijk als ratten in de val.

Een opvallend detail is dat de westerse wapenhulp, waaronder de HIMARS-raketten, de Oekraïners dus vrij moeiteloos bereikt. De Russen blijken weinig greep op die wapenstroom te hebben.