Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: het Oekraïense graanschip dat maandag vertrok uit de haven van Odesa is dinsdag veilig aangekomen voor de kust van Turkije. Verder heeft het Russische hooggerechtshof het beruchte Azovbataljon bestempeld als terroristische organisatie, en wil Oekraïne opheldering over een bloedige aanval op een gevangenis in Olenivka.

De veilige aankomst van graanschip Razoni is goed nieuws voor de hele wereld. Het was het eerste graanschip dat uitvoer sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Vorige maand sloten Oekraïne en Rusland een deal die veilige graantransport vanuit Oekraïne over de Zwarte Zee garandeerde. Daarvoor lag de graanexport stil, wat een wereldwijde voedselcrisis tot gevolg had. Oekraïne is een van 's werelds grootste graanproducenten.

Woensdag wordt de Razoni gecontroleerd door een team van het coördinatiecentrum in Istanboel. Dat centrum werd opgezet naar aanleiding van het akkoord dat Oekraïne en Rusland met de Verenigde Naties en Turkije ondertekenden. Die vier partijen werken samen in het coördinatiecentrum. Tijdens de controle wordt gekeken of er geen smokkelwaar aan boord van het schip aanwezig is.

Na de controle vervolgt de Razoni zijn weg naar Libanon. Oekraïne zegt dat er nog zeker zestien graanschepen klaar zijn om te vertrekken vanuit Oekraïense havens. Het land heeft in totaal zo'n 20 miljoen ton aan graan opgeslagen liggen, en daar komt de oogst van dit jaar nog bij. Turkije zegt dat de komende tijd één schip per dag kan vertrekken.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je één keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Azovbataljon bestempeld als terroristische organisatie

Verder stond dinsdag in het teken van een uitspraak van het Russische hooggerechtshof. Het hof besloot het beruchte Azovbataljon te bestempelen als terroristische organisatie. Het Azovbataljon is een ultranationalistische Oekraïense organisatie die internationaal vooral bekend werd om het hardvochtige verzet in de zwaar bestookte havenstad Mariupol.

Door de beslissing van het hooggerechtshof komen krijgsgevangenen van het Azovbataljon niet langer in aanmerking voor internationale regels van het oorlogsrecht. Rusland heeft sinds de strijd in Mariupol honderden krijgsgevangenen uit het Azovbataljon.

Oekraïne wil opheldering over gevangenisexplosie

Oekraïne wil opheldering over een bloedige explosie in een gevangenis in Olenivka, een plaats in Oost-Oekraïne die in handen is van pro-Russische rebellen. Bij de aanval kwamen tientallen krijgsgevangenen, voornamelijk uit Mariupol, om het leven.

Sinds vrijdag, de dag van de explosie, beschuldigen Oekraïne en de separatisten elkaar van een aanval op de gevangenis. Moskou beweert dat er HIMARS-raketten zijn ingeslagen. Dat zijn raketten die Kyiv van de VS krijgt. Oekraïne ontkent de beschuldigingen.

Oekraïne is zelf ook op onderzoek uit, en zegt dat de explosie plaatsvond binnen een barak. Uit beeldmateriaal is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat slechts één gebouw beschadigd is. Ook is op beelden te zien dat de ramen naar buiten geblazen worden, iets wat nooit mogelijk zou zijn bij een beschieting van het complex.

Kyiv heeft de VN en de internationale afdeling van het Rode Kruis gevraagd om te helpen bij het onderzoek.

36 Ravage na aanval op gevangenis in Oekraïne

Burgerdoden bij aanval in Kherson

Oekraïne beschuldigt het Russische leger van een aanval op een bus in Kherson. Daarbij zouden drie burgers zijn omgekomen. Vijf mensen raakten gewond.

In de zuidelijke havenstad Kherson zijn de Oekraïners bezig met een succesvol tegenoffensief. Maandag meldde het leger dat veertig dorpjes in de regio Kherson zijn heroverd.

Tot slot werd dinsdag bekend dat in totaal meer dan tien miljoen mensen Oekraïne zijn ontvlucht sinds het begin van de oorlog op 24 februari. Inmiddels zijn ook vier miljoen mensen weer teruggekeerd naar hun huis.