Meer dan tien miljoen mensen hebben Oekraïne verlaten sinds de Russische invasie op 24 februari. UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, telt ook ruim vier miljoen teruggekeerde mensen.

UNHCR houdt sinds de Russische inval bij hoeveel mensen de Oekraïense grens oversteken. Volgens de organisatie verblijven in totaal 6,2 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne elders in Europa. Een groot deel van hen zit in Polen. Het gaat om 1,2 miljoen vluchtelingen.

In Nederland wonen nu zo'n 70.000 vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat dan vooral om vrouwen en kinderen, omdat mannen tussen de achttien en zestig kunnen worden opgeroepen voor het leger en het land daarom niet mogen verlaten. Naar schatting van de UNHCR zijn er ook 1,8 miljoen mensen naar Rusland getrokken.

Van de vier miljoen mensen die naar Oekraïne gingen, is niet bekend hoeveel daarvan weer permanent zijn teruggekeerd. UNHCR schreef vorige maand op basis van een onderzoek dat de overgrote meerderheid van de Oekraïners terug naar Oekraïne wil, maar verwacht voorlopig niet terug te kunnen.

Oekraïne telde aan het begin van de oorlog meer dan 41 miljoen inwoner. De inwoners van het door Rusland ingelijfde schiereiland de Krim zijn daarbij niet meegerekend.