Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: een Oekraïens vrachtschip met graan is maandag vertrokken uit de haven van Odesa, maar in de avond werd bekend dat het schip om onduidelijke redenen is vertraagd. Ondertussen boekt het Oekraïense leger successen in het zuiden van Oekraïne, terwijl de Russen oprukken in het oosten.

Vrachtschip Razoni voer maandagochtend vanuit de haven van Odesa de Zwarte Zee op. Het is het eerste transport sinds de graandeal die Rusland en Oekraïne in juli ondertekenden. Volgens het Turkse ministerie van Defensie is het schip wel vertraagd: in plaats van dinsdagmiddag komt de Razoni pas in de nacht van dinsdag op woensdag in Istanboel aan. Naar verwachting wordt het schip woensdagochtend geïnspecteerd. Daarna vaart het schip door naar Libanon.

Het ministerie geeft geen de reden voor de vertraging. Op de website MarineTraffic was te zien dat het schip maandag een gemiddelde snelheid van slechts 10 knopen (ruim 18 kilometer per uur) aanhield.

Op 22 juli ondertekenden Rusland en Oekraïne een graandeal met de Verenigde Naties en Turkije. Tot dat moment blokkeerde Rusland Oekraïense havens. Daardoor kon Oekraïne, een van 's werelds grootste graanproducenten, geen graanschepen laten uitvaren. Dat had een wereldwijde voedselcrisis tot gevolg, waardoor met name arme landen werden getroffen. Maandag kon eindelijk het eerste graanschip uitvaren sinds de oorlog in februari uitbrak.

60 Beelden van ravage in Mykolaiv, Zelensky roept op tot vertrek

Oekraïne lijkt op te rukken in het zuiden

Ondertussen sleept de oorlog in Oekraïne zich voort. In de zuidelijke regio Kherson claimt het Oekraïense leger dat het meer dan veertig dorpen heeft heroverd op de Russen. Sommige van de heroverde dorpen zijn "voor 90 procent verwoest" en liggen "nog constant onder vuur", zegt de gouverneur van de regio.

Hoewel de heroveringen nog niet door Moskou zijn bevestigd, lijkt het erop dat de Oekraïners in de regio Kherson belangrijke successen boeken. Vooral de door de Verenigde Staten geleverde HIMARS-raketsystemen blijken effectief. Die raketten kunnen zeer nauwkeurig doelen raken.

Het Oekraïense leger gebruikt ze in de stad Kherson bijvoorbeeld voor het verwoesten van bruggen. Daardoor kunnen de Russen hun troepen niet bevoorraden. De stad is nog in handen van de Russen, maar Britse inlichtingen meldden vorige week dat Oekraïne weleens het momentum kan hebben om het tegenoffensief te laten slagen.

Persbureau AP meldt daarnaast dat Oekraïne ook delen van de regio Zaporizhzhia op de Russen heeft heroverd.

133 Zijn de Amerikaanse HIMARS-raketten een gamechanger in Oekraïne?

Komende weken bepalend

Volgens een analist van het Oekraïense leger dwingt het Oekraïense offensief Moskou om zijn krachten te spreiden, schrijft AP. De Russen concentreren zich momenteel namelijk vooral op het Donetsbekken in het oosten van het land. Doordat het zuiden nu aandacht van de Russen vraagt, loopt het oostelijke offensief extra vertraging op.

Het Donetsbekken bestaat uit de provincies Donetsk en Luhansk. De provincie Luhansk is geheel veroverd en Donetsk is ongeveer voor de helft in Russische handen.

De komende weken zullen het verdere verloop van de oorlog bepalen, schrijft AP.