Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept burgers op om het Donetsbekken te verlaten voor hun eigen veiligheid. Ondertussen gaan de beschietingen in verschillende steden door. Dat kostte zondag een bekende Oekraïense graanhandelaar en zijn vrouw het leven.

De Oekraïense regering heeft besloten tot een verplichte evacuatie van de oostelijke regio het Donetsbekken. Het leger levert daar een felle strijd tegen Russische invasietroepen.

Kyiv verwacht dat honderdduizenden bewoners weggaan die zich nog in gevechtszones in het grotere Donetsbekken-gebied bevinden.

De Russen en pro-Russische rebellen hebben al een deel van het Donetsbekken in handen en willen verder oprukken. Veel plaatsen in de regio Donetsk zijn het doelwit van Russische bombardementen, meldde Zelensky in een videoboodschap.

Zelensky vraagt iedereen gehoor te geven aan de oproep tot evacuatie. "In deze fase van de oorlog is terreur het belangrijkste wapen van Rusland."

Graanhandelaar en vrouw komen om in Zuid-Oekraïne

Oleksiy Vadatursky, eigenaar van een groot Oekraïens graanbedrijf, en zijn vrouw zijn zondag omgekomen bij een bombardement op de Zuid-Oekraïense stad Mykolaiv. Dat meldt gouverneur Vitaliy Kim van de gelijknamige oblast.

Burgemeester Oleksandr Senkevych sprak eerder op de dag van "de zwaarste aanval" op de havenstad sinds het begin van de oorlog, nu zo'n vijf maanden geleden.

BBC News omschrijft Vadatursky als een van de rijkste zakenmannen van Oekraïne. Zijn bedrijf Nibulon is gespecialiseerd in de productie en export van tarwe, gerst en mais. Het concern heeft een eigen vloot en scheepswerf, en is gevestigd in Mykolaiv.

Vadatursky en zijn vrouw kwamen om doordat bommen op hun huis in de stad vielen. President Zelensky noemt de dood van Vadatursky "een groot verlies voor heel Oekraïne".

Raketten vielen in Mykolaiv en Nikopol

Bij de hevige beschietingen zijn naast woningen ook scholen en sportcomplexen getroffen door in totaal twaalf raketten. Drie andere mensen raakten gewond, meldt de burgemeester.

Nikopol, een andere zuidelijke stad in het land, is zondag ook bestookt met raketten. Zo'n vijftig raketten werden op de stad afgevuurd. Daarbij zou één persoon gewond zijn geraakt.