Oleksiy Vadatursky, eigenaar van een groot Oekraïens graanbedrijf, en zijn vrouw zijn zondag omgekomen bij een bombardement op de Zuid-Oekraïense stad Mykolaiv. Dat meldt gouverneur Vitaliy Kim van de gelijknamige oblast.

Burgemeester Oleksandr Senkevych sprak eerder op zondag van de hevigste aanval op de havenstad sinds het begin van de oorlog, nu zo'n vijf maanden geleden.

BBC News omschrijft Vadatursky als een van de rijkste zakenmannen van Oekraïne. Zijn bedrijf Nibulon is gespecialiseerd in de productie en export van tarwe, gerst en mais. Het concern heeft een eigen vloot en scheepswerf en is gevestigd in Mykolaiv.

Vadatursky en zijn vrouw kwamen om doordat bommen op hun huis in de stad vielen. Bij de hevige beschietingen zijn naast woningen ook scholen en sportcomplexen getroffen door in totaal twaalf raketten. Drie andere mensen raakten gewond, meldt de burgemeester.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt de dood van Vadatursky "een groot verlies voor heel Oekraïne" en zei dat de zakenman bezig was met het opbouwen van een moderne graanmarkt met een netwerk van overslagterminals.

Nikopol, een andere zuidelijke stad in het land, is zondag ook bestookt met raketten. Zo'n vijftig raketten werden op de stad afgevuurd. Daarbij zou één persoon gewond zijn geraakt.