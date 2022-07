Oekraïense en Russische functionarissen beschuldigden elkaar zaterdag van de dood van tientallen Oekraïense krijgsgevangenen bij een aanval op een gevangenis in een door separatisten gecontroleerd gebied.

Het Internationale Rode Kruis (ICRC) wil zich ervan overtuigen dat tientallen gewonde krijgsgevangenen een goede behandeling krijgen, maar krijgt tot nu toe geen toegang tot de gevangenis. Ondertussen blijft Rusland aanvallen uitvoeren op verschillende Oekraïense steden, waarbij een school en een busstation werden getroffen.

Het ICRC en de Verenigde Naties hebben de plicht om te reageren op de beschieting van het gevangeniscomplex in de oostelijke Donetsk provincie van Oekraïne, vindt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij riep opnieuw op om Rusland tot terroristische staat te verklaren. "Veroordeling op het niveau van politieke retoriek is niet genoeg voor deze massamoord", zei hij.

Bij de aanval vrijdag kwamen 53 Oekraïense krijgsgevangenen om het leven en raakten 75 mensen gewond, stellen separatistische autoriteiten en Russische functionarissen. Op een lijst die het Russische ministerie van Defensie zaterdag publiceerde, stonden 48 namen van gevangen die bij de aanval waren omgekomen. Het bleef onduidelijk of het ministerie zijn dodental had herzien.

Op satellietfoto's van voor en na de aanval is te zien dat een klein, vierkant gebouw in het midden van het Olenivka-gevangeniscomplex met de grond gelijk is gemaakt en dat het dak in splinters ligt.