De Oekraïense regering heeft besloten tot een verplichte evacuatie van de oostelijke Donetsbekken-regio. Het leger levert daar een felle strijd tegen Russische invasietroepen.

Kyiv verwacht ook dat de honderdduizenden bewoners weggaan die zich nog in gevechtszones in het grotere Donetsbekken-gebied bevinden.

De Russen en pro-Russische rebellen hebben al een deel van het Donetsbekken in handen en willen verder oprukken. Veel plaatsen in de regio Donetsk zijn het doelwit van Russische bombardementen, meldde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een videoboodschap.

Zelensky vraagt iedereen gehoor te geven aan de oproep tot evacuatie: "In deze fase van de oorlog is terreur het belangrijkste wapen van Rusland."