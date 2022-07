Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïne zegt bewijs te hebben voor de betrokkenheid van pro-Russische separatisten bij de bloedige aanval op een gevangenis in de regio Donetsk. Daarbij zouden tientallen doden zijn gevallen. De separatisten beweren dat Kyiv achter de aanval zit.

Oekraïne zegt bewijs te hebben dat Rusland het detentiecentrum in Olenivka, iets ten zuiden van de stad Donetsk, heeft aangevallen. Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie zat de paramilitaire Wagner-groep achter de aanslag.

De pro-Russische groep zou de aanval niet hebben gecoördineerd met de Russische regering. Het ministerie claimt telefoongesprekken in handen te hebben waaruit blijkt dat Russische strijders de aanval gepleegd hebben.

Bij de aanval kwamen volgens Kyiv een veertigtal mensen om het leven, voornamelijk krijgsgevangen van het beruchte Azovbataljon. Die groep heeft tot het bittere einde de zwaar bestookte havenstad Mariupol verdedigd.

Ook zouden ongeveer 130 gevangenen gewond zijn geraakt. De aantallen doden en gewonden kunnen vooralsnog niet met zekerheid worden vastgesteld.

Pro-Russische rebellen in de regio Donetsk beweren dat Oekraïne het detentiecentrum zelf heeft beschoten, maar dat wordt stellig door Kyiv ontkend. De separatisten claimen dat er HIMARS-raketten op de gevangenis neerkwamen. Dat zijn raketten die het Westen aan Oekraïne levert.

VS en Rusland praten over gevangenenruil

Vrijdag vond er een hoge diplomatieke ontmoeting tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en Rusland plaats. De Amerikaanse minister Antony Blinken sprak met zijn Russische ambtgenoot Sergey Lavrov over een eventuele gevangenenruil tussen beide landen. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in februari dat beide ministers met elkaar spraken.

Blinken vroeg Lavrov om de vrijlating van de Amerikaanse basketbalspeelster Brittney Griner en ex-marinier Paul Whelan. Griner werd in februari aangehouden omdat ze drugs bij zich had, Whelan werd veroordeeld vanwege spionage. In ruil voor de vrijlating van deze twee Amerikanen is Washington bereid de veroordeelde Russische wapenhandelaar Viktor Bout vrij te laten.

Verder spraken de bewindslieden over de oorlog in Oekraïne. Blinken maakte aan zijn Russische evenknie duidelijk dat de wereld de Russische annexatie van Oekraïens grondgebied nooit zal accepteren. Ook drong hij bij Lavrov aan op naleving van de graanovereenkomst die Rusland en Oekraïne met de Verenigde Naties en Turkije sloten.

Strijd om Donetsbekken gaat door

Intussen gaat het Russische offensief in het oosten door. Het Russische leger heeft zich ten doel gesteld om het gehele Donetsbekken in te nemen.

CNN meldt dat Oekraïne vrijdag in staat was diverse Russische bestormingen in de regio Donetsk af te slaan. Volgens het Oekraïense leger proberen de Russen het telkens opnieuw, maar zonder succes.

Volgens de Oekraïners gaan de aanvallen in de regio Donetsk door, maar boekt het Russische leger geen voortgang. Daarmee lijkt de strijd om het Donetsbekken voorlopig nog niet voorbij.

Vrijdag kwamen er ook berichten binnen van een Russische aanval op een bushalte in de Zuid-Oekraïense stad Mykolaiv. Daarbij zouden zeker vijf mensen zijn omgekomen. Nog eens zeven mensen raakten gewond.