De Russische militair die als eerste werd veroordeeld voor oorlogsmisdaden in Oekraïne hoeft niet meer levenslang de cel in. De 21-jarige Vadim Shishimarin kreeg in hoger beroep vijftien jaar celstraf.

Shishimarin moest twee maanden geleden als eerste Rus sinds de inval in Oekraïne voor de rechtbank verschijnen. Hij schoot een paar dagen na de invasie een ongewapende Oekraïense burger dood.

De militair bekende, maar zei dat hij het bevel van een andere militair had gekregen. Volgens de aanklager hoefde Shishimarin dat bevel niet op te volgen. De andere militair was namelijk niet hoger in rang. Tijdens het proces vroeg Shishimarin aan de weduwe van de gedode man of ze hem kon vergeven.

De zaak was van groot symbolisch belang voor Oekraïne. De Oekraïense autoriteiten wilden zo een signaal afgeven dat ze mensen die oorlogsmisdaden in Oekraïne hebben gepleegd, verantwoordelijk worden gehouden.

Toen de rechtbank tot het vonnis van levenslang kwam, gaf de advocaat van de militair aan in beroep te willen gaan. Hij vond dat zijn cliënt geen eerlijk proces had gekregen, omdat "de maatschappelijke druk" te voelen was in de rechtszaal.