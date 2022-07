Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: voor het eerst in weken heeft Rusland een aanval uitgevoerd op de regio Kyiv. Tegelijkertijd boekt het Oekraïense leger succes in het zuiden, waar de stad Kherson nu bijna volledig afgezonderd is van door Rusland bezet gebied.

Donderdag sloegen zes Russische raketten in op een militaire basis in het dorpje Liutizh, een paar kilometer ten noorden van hoofdstad Kyiv. De raketten waren afgevuurd vanuit de Zwarte Zee.

Door de aanval raakten vijftien personen gewond, onder wie vijf burgers. Ook werd één gebouw verwoest, twee andere gebouwen raakten beschadigd. Oekraïense strijdkrachten konden één raket onderscheppen.

Ook vonden er vanuit Belarus Russische aanvallen plaats in de noordelijke regio Chernihiv. Net als de regio Kyiv is Chernihiv al weken niet aangevallen door de Russen. Russische strijdkrachten trokken zich een paar maanden geleden uit beide regio's terug nadat het niet gelukt was om de grote steden daar te veroveren. Het Russische offensief richt zich nu voornamelijk op het Donetsbekken in het oosten van Oekraïne.

Daarnaast meldt Oekraïne vijf doden bij een aanval op een vliegschool in de centrale regio Kirovohrad. Daarbij zouden ook 25 mensen gewond zijn geraakt, onder wie 12 militairen. De aanval kon nog niet onafhankelijk geverifieerd worden.

Aanvallen vonden plaats op nieuwe Oekraïense feestdag

Volgens de Oekraïense autoriteiten was het een vergeldingsaanval van de Russen omdat Oekraïne zou zijn "opgestaan tegen het Kremlin", meldt persbureau AP. Volgens regiogouverneur Oleksiy Kubela is het dan ook geen toeval dat de aanvallen plaatsvinden op de Dag van de Staat.

Dat is een nieuwe feestdag die de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vorig jaar in het leven riep. De feestdag wordt gevierd op de dag in 988 dat het toenmalige Kievse Rijk was bekeerd tot het christendom. De feestdag is vooral een reactie op Russische beweringen dat Oekraïne slechts een kunstmatige staat zou zijn.

Zelensky zei donderdag op de eerste Dag van de Staat dat Oekraïne een zelfstandig land zal blijven, ondanks pogingen van Rusland om Oekraïne in te nemen. "We zullen geen legende worden van heroïsch verzet, maar een zegevierende staat", zei de president.

Oekraïens tegenoffensief in Kherson

Terwijl Kyiv en Chernihiv werden opgeschrikt door aanvallen, boekt het Oekraïense leger in Kherson progressie. Daar konden de Oekraïners van de nieuwe HIMARS-raketsystemen die geleverd zijn door het westen drie strategische bruggen verwoesten. Daardoor heeft Rusland problemen met de bevoorrading van de troepen in de stad.

Dankzij die successen is Kherson nu afgesloten van andere door Rusland bezette gebieden. Volgens het Britse ministerie van Defensie hebben de Oekraïense strijdkrachten nu momentum om het tegenoffensief te laten slagen.

Een eventuele herovering van Kherson zou een mooie opsteker zijn voor Oekraïne. Kherson was de eerste grote stad die na het uitbreken van de oorlog in Russische handen viel.

Zelensky zet stap in strijd tegen corruptie

President Zelensky heeft een stap gezet in de strijd tegen corruptie in zijn land. Donderdag stelde hij Oleksandr Klimenko aan als anticorruptiechef namens het Openbaar Ministerie (OM). Klimenko gaf eerder al leiding aan een ander anticorruptieorgaan.

"De strijd tegen corruptie is voor ons als staat een prioriteit, aangezien ons investeringsklimaat en zakelijke vrijheid afhangen van het succes ervan", zegt de stafchef van de Oekraïense president. Met het aanstellen van de anticorruptiechef willigt Zelensky een van de voorwaarden in om lid te kunnen worden van de Europese Unie.