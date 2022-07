Het Oekraïense leger boekt succes bij aanvallen op strategische doelen in de zuidelijke stad Kherson, die eerder door de Russen is ingenomen. Volgens functionarissen binnen het Britse ministerie van Defensie is de stad nagenoeg afgesloten van andere door Rusland bezette gebieden, meldt BBC News.

Het Oekraïense leger bestookte belangrijke bruggen met raketaanvallen. Donderdag werd de belangrijke Antonivskiybrug over de rivier de Dnipro dusdanig beschadigd dat er niet meer overheen gereden kan worden.

Daardoor is het voor de Russen moeilijk om hun troepen te bevoorraden. De brug is een van de twee routes die ze kunnen nemen om de Dnipro over te steken. Beide routes zijn nu onbegaanbaar. Ook een derde brug, een over de rivier Inhulets ten noordoosten van Kherson, is verwoest. Daarmee dreigt Kherson volledig afgesloten te raken van andere bezette gebieden.

De Oekraïners maken gebruik van de HIMARS-raketsystemen die westerse landen hebben geleverd. Met die systemen kan het Oekraïense leger zeer nauwkeurig doelen bestoken.

Volgens het Britse ministerie van Defensie bouwt Oekraïne momentum op om het tegenoffensief in Kherson te laten slagen. Het Russische leger verplaatst momenteel grote hoeveelheden troepen naar de zuidelijke stad in een poging om het tegenoffensief te weren.

Oekraïne claimt omslagpunt

Het Oekraïense leger claimt ondertussen een "omslagpunt" in het heroveren van Kherson te hebben bereikt, schrijft The Guardian. Oekraïne zegt met behulp van westerse wapens Kherson in september te kunnen heroveren. Of dat echt gaat lukken, is nog de vraag.

Kherson was de eerste grote Oekraïense stad die de Russen innamen na de invasie op 24 maart. Het leger had iets minder dan twee weken nodig om de stad in te nemen. Kherson heeft een strategische ligging ten westen van de Dnipro en grenzend aan de Zwarte Zee.