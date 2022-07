Russische troepen hebben de op een na grootste energiecentrale van Oekraïne ingenomen. De Vuhlehirsk-kolencentrale werd in de Sovjettijd gebouwd en staat tussen de oostelijke steden Luhansk en Donetsk in.

De Russen hadden eerder al aangekondigd dat ze de kolencentrale hadden ingenomen. Nu bevestigt ook Oleksiy Arestovych, een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, het nieuws.

"Ze hebben een klein strategisch voordeel behaald", zei Arestovych in een interview dat op YouTube was geplaatst. Het is de eerste strategische overwinning van de Russen in meer dan drie weken.

De Russische troepen zijn ook "massaal" aan het hergroeperen richting drie zuidelijke regio's, meldt Arestovych. Het gaat om de regio's Melitopol, Zaporizhzhia en Kherson. De stap zou een verandering in de tactiek van Moskou betekenen - van offensief naar defensief.

De stad Kherson werd al vroeg in de oorlog door de Russen ingenomen. Het Oekraïense leger is van plan de stad te heroveren en rukt ondertussen "stap voor stap" op richting Kherson, meldde president Zelensky zondag. Zo beschoot het leger een strategische brug in de door Rusland bezette regio en probeert het wegen af te snijden waarover het Russische leger wapens kan vervoeren.