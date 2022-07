Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: het coördinatiecentrum voor Oekraïense graanexport over zee is woensdag geopend in Istanboel en de Duitse regering heeft de verkoop van honderd pantserhouwitsers aan Oekraïne goedgekeurd.

Het coördinatiecentrum is ondergebracht in de campus van de Nationale Defensie-universiteit, ongeveer 7 kilometer ten noorden van het centrum van Istanboel. De leiding is in handen van een Turkse admiraal. De leden van het coördinerende team zijn afgezanten van Oekraïne, Rusland, Turkije en de Verenigde Naties.

De laatste twee moeten garant staan voor de hervatting van de export van Oekraïens graan, maar ook kunstmest en andere landbouwproducten. De overeenkomst werd op 22 juli gesloten dankzij inspanningen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn diplomaten.

Sinds de Russische invasie zijn Oekraïense havensteden geblokkeerd door Russische oorlogsschepen. Daardoor stokte ook de wereldwijde export van Oekraïens graan. Veel graan moet van Odesa door de Turkse zeestraat Bosporus vervoerd worden.

Ravende vrijwilligers ruimen puin in Noord-Oekraïne

Ravende Oekraïners helpen bij het puinruimen en de wederopbouw van beschoten gebouwen. Dat deden ze afgelopen zondag in het noorden van het land.

Zulke wederopbouwraves zijn sinds de uitbraak van de oorlog vaker georganiseerd. De vrijwilligers hebben in het dorp al vijftien woningen herbouwd.

Duitsland verkoopt honderd houwitsers aan Oekraïne

De Duitse regering heeft de verkoop van honderd pantserhouwitsers aan Oekraïne goedgekeurd, meldt Der Spiegel. Volgens het tijdschrift hangt er naar schatting een prijs van 1,7 miljard euro aan. De productie van alle houwitsers gaat waarschijnlijk jaren duren, aldus de krant.

Oekraïne had in april aan wapenfabrikant Krauss-Maffei Wegmann (KMW) gevraagd of het de mobiele wapensystemen rechtstreeks bij de fabrikant kon kopen. De productie gaat gelijk van start, maar onduidelijk is wanneer de eerste exemplaren kunnen worden geleverd.

Duitsland en Nederland leverden eerder al zeker vijftien van dergelijke zware wapens uit hun voorraad. Ook verzorgden de landen de bijbehorende training aan Oekraïense militairen. De zogeheten Panzerhaubitze 2000 heeft een bereik van 30 tot 40 kilometer, afhankelijk van de gebruikte munitie.

Tegenoffensief in Kherson gaat door

Het Oekraïense leger heeft een strategische brug in de door Rusland bezette zuidelijke regio Kherson beschoten. Het leger probeert wegen af te snijden waarover het Russische leger wapens kan vervoeren.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei zondag dat Oekraïense troepen "stap voor stap" oprukken in de richting van de bezette zuidelijke regio. De stad Kherson viel vroeg in de oorlog in Russische handen en ligt op een strategische plek ten westen van de rivier de Dnipro.