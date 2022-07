Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Nieuwe zware wapens van Duitsland zijn dinsdag aangekomen in Oekraïne en het zuiden van Oekraïne is volgens regionale autoriteiten getroffen door "massale" Russische bombardementen.

Het zou gaan om de kustplaats Zatoka, ten zuiden van Odesa. Ook de havenstad Mykolaiv zou getroffen zijn.

Raketten zouden onder meer de infrastructuur in de havenstad hebben geraakt. Mykolaiv ligt dicht bij de frontlinie in Zuid-Oekraïne. Daardoor wordt de stad vaak getroffen door Russische beschietingen.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je regelmatig een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky deelde eerder op de dag een video van verwoeste gebouwen in Zatoka, een populaire badplaats aan de Zwarte Zee. Hij schreef erbij dat Zakota een gewoon dorp is, waar geen troepen zijn gestationeerd. "De Russen wilden gewoon schieten."

64 Oekraïense kustplaats in puin en rookwolken na raketaanvallen

Rusland zegt grootste Oekraïense kolencentrale in handen te hebben

Russische troepen hebben naar eigen zeggen bij Svitlodarsk in de Oost-Oekraïense regio Donetsk de grootste kolencentrale van Oekraïne onder controle gekregen.

De pro-Russische separatisten in Donetsk hebben foto's verspreid van Russische huurlingen van de zogenoemde Wagner-groep voor het kantoor van de kolencentrale. Volgens andere berichten gaan de gevechten rond de energiecentrale, die sinds eind mei aan de gang zijn, onverminderd door.

Zware wapens uit Duitsland aangekomen

Oekraïne heeft nieuwe zware wapens uit Duitsland ontvangen om beter toegerust de strijd aan te kunnen gaan met het Russische leger.

Volgens de Duitse defensieminister Christine Lambrecht gaat het om onder meer drie raketlanceersystemen van het type Mars II, vergelijkbaar met de Amerikaanse HIMARS-raketsystemen. Met die precisiewapens zegt het Oekraïense ministerie van Defensie de laatste weken meerdere Russische militaire doelen succesvol te hebben uitgeschakeld.

Lambrecht zegt dat daarnaast ook drie pantserhouwitsers aan het Oekraïense leger zijn geleverd. Die zijn deel van een gezamenlijk project met Nederland, dat ook pantserhouwitsers levert.

133 Zijn de Amerikaanse HIMARS-raketten een gamechanger in Oekraïne?

Zelensky vervangt commandant in Oost-Oekraïne

President Zelensky heeft een commandant in Oost-Oekraïne vervangen. Hryhori Halahan gaf sinds augustus 2020 leiding aan speciaal getrainde militaire eenheden die in de regio's Donetsk en Luhansk vochten tegen pro-Russische separatisten en het Russische leger.

Een reden is niet bekendgemaakt. The Kyiv Independent meldt dat de speciale eenheden verkenningsmissies en geheime operaties achter de vijandelijke linies uitvoeren.

In het oosten van Oekraïne (het Donetsbekken) hebben de Oekraïense troepen zware verliezen geleden. De regio's Donetsk en Luhansk, waar sinds 2014 al wordt gevochten, zijn inmiddels voor een groot deel in handen van de Russen.