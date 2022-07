Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al bijna vijftig jaar van uitleg bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en duidt hij de ontwikkelingen. Deze keer: De HIMARS-raketten die Oekraïne van de VS heeft gekregen en de militaire aankopen van Nederland.

Met de levering van nog eens vier HIMARS-artillerieraketsystemen komt het Amerikaanse totaal binnenkort op twintig. HIMARS in de afkorting van High Mobility Artillery Rocket System: een soort stalinorgel waarmee granaten of raketten afgevuurd kunnen worden. Ze zijn in alle maten en soorten leverbaar, en zo nauwkeurig dat de Russen geen goed antwoord hebben op de 80 kilometerversie.

De Oekraïense legerleiding zegt er honderd nodig te hebben om terug te kunnen slaan tegen de Russen. Sinds de komst van HIMARS zijn al dertig munitieopslagen en bruggen verwoest die het Russische offensief hebben doen vastlopen. Wat kan Poetin ertegenover stellen?

Een gevechtspauze noemde hij het, maar die was ook nuttig om de invasie te reorganiseren en van vers bloed te voorzien. Dat laatste letterlijk, want er zijn al meldingen over desertie uit Siberië en aanhoudende klachten dat de Russische buitengewesten de kastanjes uit het Oekraïense vuur moeten halen.

'Domme munitie' verwoest de boel

'Domme' munitie en oudere raketten verwoesten nu wat de Russen hadden moeten bezetten. Daarmee win je de oorlog natuurlijk niet. Volgens Oekraïne raken de Russen door hun modernste middelen heen en kunnen ze niet anders.

Naar buiten toe heeft Poetin een andere reactie. Het afknijpen van graan en gas zijn z'n artillerie, maar hij oogst daar geen applaus mee. Willekeurige terreurbombardementen op steden die ver van de frontlinies liggen en de Oekraïners bang maken, zijn in feite verzoeken tot onderhandelen. Peace with honour, zeiden de Verenigde Staten een halve eeuw geleden al tijdens hun uitzichtloze 'speciale militaire operaties'.

De VS en consorten lijken met opzet steeds een beetje meer wapenhulp aan Oekraïne te leveren (nu een handvol HIMARS, en er wordt zelfs over gevechtsvliegtuigen gesproken) en daarmee tegen Poetin te zeggen dat ze dat spel tot sint-juttemis kunnen volhouden. De US Army test nu samen met Lockheed raketten met een steeds groter bereik, en in 2023 wordt zelfs een HIMARS-versie met een bereik van ruim 500 kilometer in de VS klaargestoomd. De boodschap aan Poetin is: wij hebben de langste adem.

De ontwikkeling van de HIMARS was van origine een antwoord op het wegvallen van de oude INF-beperkingen die raketten met een bereik van meer dan 500 kilometer verbood. Nu er oorlog in Oekraïne is uitgebroken, komt die langeafstandsvariant als stok achter de deur goed van pas. De Russische luchtafweer (S300 en S400) heeft er geen verweer tegen, want de HIMARS vliegt te laag en te snel.

De Amerikaanse luchtmachtgeneraal David Deptula zal nachtmerries hebben van zijn precies twee jaar geleden uitgesproken uitval naar die "belachelijke" raket van de US Army, omdat het gewoon ordinair landjepik van het leger was: dat varkentje kon zijn luchtmacht wel wassen. Tja, toen was Oekraïne nog buiten beeld.

Nederland steekt geld ergens anders in

Intussen lijkt het erop dat ook Nederland zijn geld liever steekt in eigen middelen en zaken waar Oekraïne nog niet om vraagt. En alsof de Koninklijke Luchtmacht vooral in de VS winkelt, niet in Europa. Dat is natuurlijk verstandig als je de verdediging van het eigen land voorrang geeft, maar ik kan me voorstellen dat Brussel er anders over denkt en dat de andere krijgsmachtdelen een beetje verbaasd kijken bij al dat geld. Eerst bestelde Defensie zes extra F-35's, het toestel waarvan Nederland even vergeten was er een paar bij te bestellen.

Het was nota bene fabrikant Lockheed die Nederland al jaren geleden voor die vergeetachtigheid waarschuwde. En dat terwijl de Amerikaanse variant van de Rekenkamer vorige week nog eens waarschuwde voor motorproblemen die de F-35 aan de grond houden.

Bijna tegelijkertijd bestelde Defensie bewapende Reaper-drones in de VS, maar je zou nog kunnen zeggen dat die bestelling in de pijplijn zat en voor weinigen als een complete verrassing kwam. Vorige week werd ook bekend dat Nederland voor miljoenen in helikoptersamenwerking met de VS (bedrijf FVL) investeerde, en dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de verkoop van nog eens 96 Patriot-luchtafweerraketten voor 1,2 miljard dollar had goedgekeurd.

De oorlog doet ook de Amerikaanse schoorsteen roken. We worden er niet onveiliger van, maar Europa is ver weg.