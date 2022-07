Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de zelfbenoemde volksrepubliek Donetsk (DNR) organiseert binnenkort een referendum over de vraag of de bevolking officieel onderdeel wil worden van Rusland. Verder hoopt Oekraïne nog deze week het eerste graanschip uit te laten varen.

Volgens documenten die Oekraïense onderzoeksjournalisten in handen kregen, verwachten de separatisten dat 70 procent van de overgebleven bevolking in de oostelijke regio Donetsk ervoor kiest om zich aan te sluiten bij de Russische Federatie. Bewoners van Donetsk konden eerder in de deelstaat al Russische paspoorten aanvragen.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je regelmatig een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

De separatistische DNR, die wordt geleid door Denis Pushilin, zou al begonnen zijn met de voorbereidingen op het referendum. Zo worden er verkiezingscommissies opgezet en pogingen ondernomen om kiezers te registreren. Het referendum zou op 11 september moeten plaatsvinden.

Door de oorlog zijn veel Oekraïners gevlucht uit Donetsk. In de deelstaat wonen nu nog voornamelijk pro-Russische separatisten en etnische Russen.

Amerikaanse wapens vernietigen Russische wapendepots

Oekraïne heeft met HIMARS-raketsystemen vijftig wapendepots van Rusland vernietigd, zegt minister van Defensie Oleksii Reznikov. Het Russische ministerie van Defensie meldt op zijn beurt dat het Russische leger in Oekraïne succesvol een aanval heeft uitgevoerd op een munitiedepot voor de Amerikaanse precisiewapens.

Het munitiedepot lag volgens het Russische ministerie in het westen van Oekraïne, in de regio Chmelnytsky. Eerder verklaarde Rusland dat het meerdere door het Westen geleverde HIMARS-systemen had vernietigd, wat wordt ontkend door de regering in Kyiv.

De geavanceerde raketsystemen uit de Verenigde Staten zijn erg nauwkeurig en bieden een groter bereik dan andere artilleriesystemen.

133 Zijn de Amerikaanse HIMARS-raketten een gamechanger in Oekraïne?

Eerste graanschip moet haven deze week verlaten

Oekraïne hoopt dat de eerste schepen met graan nog deze week het land kunnen verlaten. Een hoge regeringsfunctionaris zegt dat de haven van Chornomorsk, naast Odesa, zich op komende woensdag richt. Binnen twee weken zou de uitvoer uit alle Oekraïense havens weer moeten kunnen beginnen.

Afgelopen vrijdag sloten Oekraïne en Rusland een deal met Turkije en de Verenigde Naties om de export van graan via de Zwarte Zee te hervatten. Volgens de Oekraïense minister van Infrastructuur Oleksandr Kubrakov zal de haven van Chornomorsk binnen 24 uur klaar zijn om de deal uit te voeren. Volgens Kubrakov zou er "geen grens" zijn aan de hoeveelheid graan die uitgevoerd wordt.

De Russische raketaanval van zaterdag heeft volgens Rusland geen invloed op de graandeal die met Oekraïne is gesloten.

40 Rusland schendt graandeal door raketten naar Odesa te schieten

Songfestival definitief niet in Oekraïne

Het Eurovisie Songfestival van 2023 wordt definitief georganiseerd in het Verenigd Koninkrijk. De Britse omroep BBC en de Oekraïense omroep UA:PBC slaan de handen ineen om te werken aan de shows die in mei op het programma staan.

Eerder maakte organisator European Broadcasting Union (EBU) al bekend dat het voor Oekraïne, dat de afgelopen editie won met Kalush Orchestra, onmogelijk is om het Songfestival te organiseren.

Vanwege de oorlog in het land kan de veiligheid van de deelnemers en delegaties niet gegarandeerd worden. Ook zou de onveilige situatie in het land de voorbereidingen dwarsbomen.