Oekraïne verrichte zondag nieuwe pogingen om de graanexport vanuit de havens aan de Zwarte Zee op gang te krijgen. Rusland en Oekraïne bereikten vrijdag een graandeal, maar Rusland bestookte de Oekraïense havenstad Odesa een dag later met raketten. Ondertussen zeggen Oekraïense troepen begonnen te zijn met een tegenoffensief in de bezette zuidelijke regio Kherson.

Volgens het Oekraïense leger hebben de Russische raketten de graanopslag in de haven van Odesa niet geraakt. Een van de raketten kwam op een pompstation terecht. Twee andere projectielen zouden uit de lucht zijn geschoten door luchtverdedigingstroepen.

Rusland stelde zondag dat het een Oekraïens oorlogsschip en een wapendepot in Odesa heeft geraakt.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak zondag van een "barbaarse" aanval op de haven van Odesa. Het toont volgens hem aan dat je Rusland niet kunt vertrouwen als je een deal sluit met het land.

Het akkoord over het hervatten van de graanuitvoer kwam tot stand na bemiddeling door Turkije en de Verenigde Naties. Turkije meldde zondag dat het werk maakt van een coördinatiecentrum voor het uitvoeren van de graandeal in Istanboel.

Oekraïne wil terug naar oude niveau graanexport

De Oekraïense minister van Infrastructuur Oleksandr Kubrakov meldde op Facebook dat zijn land bezig is om de graanexport weer op gang te krijgen. Uiteindelijk wil Oekraïne 5 miljoen ton graan per maand gaan exporteren, net zoveel als voor de oorlog.

Maar Zelensky waarschuwde dat het exportdoel niet gehaald gaat worden als er meer aanvallen op Odesa zullen volgen.

Oekraïne lanceert tegenoffensief in Kherson

Het is precies vijf maanden geleden dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen. Aan de gevechten lijkt nog altijd geen einde te komen. Zondag meldde het Oekraïense leger dat Russische troepen met nieuwe beschietingen de weg vrij proberen te maken naar Bakhmut, in het oostelijke Donetsbekken.

Ondertussen zijn Oekraïense troepen begonnen met een tegenoffensief in Kherson. Zelensky zei dat Oekraïense troepen "stap voor stap" oprukken in de richting van de bezette zuidelijke regio. De stad Kherson viel vroeg in de oorlog in Russische handen en ligt op een strategische plek ten westen van de rivier de Dnipro.

Britse inlichtingen bevestigden zaterdag dat er zware gevechten plaatsvonden in de buurt van Kherson. De Oekraïense opmars betekent volgens de Britse denktank dat de Russische bevoorradingslijnen ten westen van de Dnipro steeds meer gevaar lopen.

Oekraïense strijdkrachten namen de strategische Antonovskybrug over de Dnipro onder vuur. Rusland gebruikt de brug onder meer om troepen te bevoorraden. Oekraïense strijdkrachten namen de strategische Antonovskybrug over de Dnipro onder vuur. Rusland gebruikt de brug onder meer om troepen te bevoorraden. Foto: Reuters

Kyiv claimt uitschakeling Russische commandopost

De Oekraïense legerleiding zei ook doelen in het noordelijker gelegen Lysychansk onder vuur te hebben genomen en een brug in Kherson. Het gaat om de strategisch gelegen Antonovskybrug over de Dnipro die Rusland voornamelijk gebruikt om troepen te bevoorraden.

Verder claimt Oekraïne dat de strijdkrachten in de nacht van zaterdag op zondag een Russische commandopost in de bezette stad Chroestalni hebben uitgeschakeld met door de Verenigde Staten geleverde HIMARS-raketten. De Oekraïense claims zijn niet door onafhankelijke nieuwsmedia geverifieerd.