Één dag na de nieuwe graandeal tussen Oekraïne en Rusland, werd de Oekraïense havenstad Odesa al beschoten met raketten. Toch heeft Oekraïne besloten om verder te gaan met het voorbereiden van de nieuwe graanexport. Dat laat de Oekraïense regering zondag weten.

Volgens het leger zijn er zaterdag vier kruisraketten afgevuurd op de haven en zijn twee andere raketten neergehaald. Een lokale overheidsfunctionaris en een Oekraïense legereenheid stelden dat de "haveninfrastructuur" was geraakt. Oekraïne maakte ook melding van gewonden en een inslag in een kunstmuseum in de stad en bij graansilo's in de haven.

Toch blijft Oekraïne zich voorbereiden op de graanexport. Dat zei minister van Infrastructuur Oleksandr Kubrakov op Facebook. "We gaan door met de technische voorbereidingen voor de lancering van de export van landbouwproducten vanuit al onze havens".

Wat houdt de nieuwe graandeal in? Oekraïne is een van de grootste graanproducenten ter wereld. Maar sinds de oorlog blokkeren Russische oorlogsschepen de Oekraïense haven en viel de export stil.

Daardoor dreigde vooral in Afrikaanse landen een voedseltekort.

Door de deal kunnen Oekraïense schepen weer veilig de havens uit. Althans: zodra de mijnen van de Russen in de vaarroutes zijn weggehaald.

De aanval op Odesa maken de graanexport lastiger en vooral ook onveiliger.

VN-baas keurt aanval af

Vooral de timing van de vermeende raketaanval doet pijn, zei de Oekraïense regering zaterdag: Kyiv en Moskou hadden een dag eerder hun nieuwe graandeal gesloten met Turkije en de VN. Met deze deal zou de graanexport via Oekraïense havens aan de Zwarte Zee weer hervat kunnen worden, en Odesa is een van de belangrijkste uitvoerhavens van Oekraïne.

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken laat zondag weten dat Rusland zaterdag met een precisiebombardement een Oekraïense patrouilleboot heeft uitgeschakeld in de haven van Odesa.

VN-secretaris-generaal António Guterres veroordeelde de raketaanval ten scherpste. Hij was vrijdag in Istanboel aanwezig bij de ondertekening van het akkoord. Volgens hem is het graan hard nodig om wereldwijde voedseltekorten te lijf te gaan. "Volledige implementatie door de Russische Federatie, Oekraïne en Turkije is absoluut noodzakelijk."

Graanexport weer op gang brengen

De nieuwe graandeal die onder de hoede van de VN en Turkije werd gemaakt, zou de graanexport weer op gang moeten brengen. Sinds de Russische invasie werden Oekraïense havensteden geblokkeerd door Russische oorlogsschepen. Daardoor stokte ook de wereldwijde export van Oekraïens graan. Veel graan moet van Odesa door de Turkse zeestraat Bosporus varen.

Oekraïne is een van 's werelds grootste producenten van graan, tarwe en plantaardige olie. Vanuit de hele wereld werd al aangedrongen op een akkoord tussen Oekraïne en Rusland die de graanexport zou hervatten. Er werd dus met enthousiasme gereageerd op de nieuwe deal die vrijdag werd gesloten.