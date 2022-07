Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: wereldwijd werd er verheugd gereageerd op de graandeal tussen Rusland en Oekraïne. Maar tegelijkertijd werd er ook gehamerd op de naleving van de afspraken. De zorgen bleken terecht, want Rusland heeft volgens het Oekraïense leger zaterdag de haven van Odesa met raketten bestookt.

De aanval volgt slechts een dag na de deal die Rusland en Oekraïne sloten over het hervatten van de graanuitvoer via havens aan de Zwarte Zee. De afspraken zijn nodig omdat Oekraïne als zogenoemde 'graanschuur van de wereld' veel landen van voedsel voorziet.

Vóór de deal werd de graanexport door Rusland geblokkeerd, waardoor wereldwijd miljoenen mensen gebukt gaan onder een voedselcrisis. Oekraïne is namelijk een van de grootste graanproducenten ter wereld. En Odesa een belangrijke uitvoerhaven.

Een lokale overheidsfunctionaris en een Oekraïense legereenheid meldden via Telegram dat er vier kruisraketten zijn afgevuurd op de haven. Twee daarvan zouden 'haveninfrastructuur' hebben geraakt. De twee andere raketten zijn volgens het leger neergehaald.

Lokale media lieten eerder vandaag weten dat er geen doden en gewonden zijn gevallen. Ook zou de schade door een schokgolf en een snel gebluste kleine brand meevallen. Vanaf Russische zijde is er nog niet gereageerd op de aanval.

De Oekraïense regering zei in een reactie dat president Vladimir Poetin met de aanval op Odesa "in het gezicht spuugt" van de Verenigde Naties en Turkije, waarmee Kyiv en Moskou vrijdag hun graandeal sloten.

40 Rusland schendt graandeal door raketten naar Odesa te schieten

Veel reacties op de vermeende aanval op Odesa

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de VN en Turkije opgeroepen ervoor te zorgen dat Rusland zich aan de afspraken houdt en de export niet opnieuw bemoeilijkt.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) veroordeelde de raketaanval op de haven van de Oekraïense stad Odesa. "Schandalig en onaanvaardbaar: een raketaanval op de zeehaven van Odesa, slechts een dag na ondertekening van de overeenkomst in Istanboel", meldde hij op Twitter. Volgens Hoekstra moet Rusland ter verantwoording worden geroepen.

VN-baas António Guterres was vrijdag in Istanbul aanwezig bij de ondertekening van het akkoord. Ook hij veroordeelde de raketaanval ten scherpste. Een woordvoerder heeft gezegd dat alle partijen akkoord waren om de export van graan uit Oekraïense havens toe te staan. Ook is het graan hard nodig om wereldwijde voedseltekorten te lijf te gaan, aldus Guterres. "Volledige implementatie door de Russische Federatie, Oekraïne en Turkije is absoluut noodzakelijk."

Hevige gevechten in Zuid-Oekraïne, drie doden bij vliegveld Kirovohrad

Ook in andere regio's vinden gevechten plaats. De Britse inlichtingendiensten zeggen dat er al twee dagen hevige gevechten in de Zuid-Oekraïense regio Kherson plaatsvinden. Kyiv zegt dat het daar een tegenoffensief heeft gelanceerd. Het Oekraïense leger heeft volgens de Britten een strategisch belangrijke brug over de Dnipro bij de stad Kherson weten te bombarderen.

Volgens gouverneur Andri Rajkovytsj van de Centraal-Oekraïense regio Kirovohrad werden tijdens Russische aanvallen op het militaire vliegveld dertien raketten afgevuurd. Er zouden drie mensen zijn omgekomen en negen gewond zijn geraakt. Behalve het vliegveld zou ook het spoor zijn geraakt.

Een van de doden is volgens Rajkovytsj een Oekraïense soldaat. De twee anderen zijn beveiligers van een onderstation van het elektriciteitsnet, aldus de gouverneur.

Door de aanvallen zou het stroomnet in het gebied zijn verstoord. In regiohoofdstad Kropyvnytski is de elektriciteit in een district uitgevallen, zegt de lokale overheid.