De Britse inlichtingendiensten melden hevige gevechten gedurende de afgelopen twee dagen in de Zuid-Oekraïense regio Kherson. Kyiv heeft daar naar eigen zeggen een tegenoffensief gelanceerd. In de Centraal-Oekraïense regio Kirovohrad zijn volgens de gouverneur van de regio zaterdag bij Russische raketaanvallen op een militair vliegveld drie mensen omgekomen en negen gewonden gevallen.

Het Oekraïense leger heeft volgens de Britten een strategisch belangrijke brug over de Dnipro bij de stad Kherson weten te bombarderen.

Volgens de Britse informatie zetten de Russen artillerie tegen Oekraïense troepen in vanaf de oever van de Inhoelets, een zijrivier van de Dnipro. Naar eigen zeggen heeft het Oekraïense leger in de door Rusland bezette regio meer dan duizend Russische soldaten omsingeld.

Aan het begin van de Russische inval in Oekraïne in februari werd het gebied ten zuiden van de rivier Dnipro snel ingenomen door Russische troepen, die vanuit de Krim aanvielen. De provinciehoofdstad Kherson, op de noordelijke oever van de Dnipro, viel daarbij ook in Russische handen.

De Antonivsky-brug bij Kherson is de enige oversteek over de Dnipro die in de buurt van de stad ligt. De brug zou zwaar beschadigd zijn geraakt door de Oekraïense aanvallen. De Russen hebben reparaties uitgevoerd, melden de Britten. Onduidelijk is in hoeverre de brug gebruikt kan worden.

Vliegveld en spoor in midden van het land zouden zijn beschadigd

Volgens gouverneur Andri Rajkovytsj van de Centraal-Oekraïense regio Kirovohrad werden tijdens de aanval op het militaire vliegveld dertien raketten afgevuurd. Behalve het vliegveld zou ook spoorinfrastructuur zijn geraakt.

Een van de doden is volgens Rajkovytsj een Oekraïense soldaat. De twee anderen zijn beveiligers van een onderstation van het elektriciteitsnet, aldus de gouverneur.

Door de aanvallen zou het stroomnet in het gebied zijn verstoord. In regiohoofdstad Kropyvnytski is de elektriciteit in een district uitgevallen, zegt de lokale overheid.