Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: wereldwijd wordt er verheugd gereageerd op het nieuws van de graandeal tussen Rusland en Oekraïne. Tegelijkertijd wordt er gehamerd op de naleving van de afspraken.

Het akkoord maakt het mogelijk dat er vanuit drie Oekraïense havens (in Odessa, Chornomorsk en Yuzhne) weer graan geëxporteerd kan worden. Tot nu toe werd de graanexport over de Zwarte Zee door Rusland geblokkeerd, waardoor wereldwijd miljoenen mensen gebukt gaan onder een voedselcrisis. Oekraïne is namelijk een van de grootste graanproducenten ter wereld.

De overeenkomst werd vrijdag in de Turkse stad Istanboel getekend, in het bijzijn van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en VN-chef António Guterres. De VN-chef noemde het akkoord "een baken van hoop, mogelijkheden en opluchting in een wereld die het meer dan ooit nodig heeft".

Volgens Erdogan zullen de eerste Oekraïense graantransporten over de Zwarte Zee "zeer binnenkort op gang komen". Hij sprak van een "historische dag" omdat de deal "hongersnood zal helpen voorkomen en de wereldwijde voedselinflatie doen verminderen".

Oekraïne en Rusland niet aan één tafel

Opvallend is dat veel landen naast het uiten van lof ook een nadrukkelijk beroep doen op de naleving van de overeenkomst. Met name in de reactie van de Verenigde Staten klonk dat duidelijk door: "We verwelkomen de aankondiging van deze overeenkomst in principe, maar we richten ons er nu op Rusland verantwoordelijk te houden voor de uitvoering van deze overeenkomst", zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook de EU hamerde op naleving. Buitenlandchef Josep Borrel noemde het "een stap in de goede richting". "We roepen op tot een snelle uitvoering." De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, schreef in een tweet: "Deze deal kan miljoenen mensen over de hele wereld ten goede komen. Strikte uitvoering van de deal is nu van het grootste belang om dit te laten werken".

Hoewel het akkoord een grote doorbraak is in de verhoudingen tussen Rusland en Oekraïne, bleek vrijdag tijdens de ondertekeningsceremonie nog maar eens dat de verhoudingen tussen beide landen op scherp staan. De landen tekenden afzonderlijke akkoorden met Turkije en de VN, want volgens een adviseur van Zelensky "ondertekent Oekraïne geen documenten samen met Rusland". De afgevaardigden van beide landen zaten bovendien niet aan dezelfde tafel tijdens het ondertekenen.

42 Rusland en Oekraïne tekenen akkoord over veilige export graan

Oorlog gaat door in het oosten van Oekraïne

Het akkoord is een klein lichtpuntje in een nog steeds zeer donkere en bloederige oorlog. Momenteel vindt de strijd vooral in het oosten van Oekraïne plaats. Daar zijn de Russen bezig met een offensief met als doel het Donetsbekken in handen te krijgen.

En die strijd kost nog steeds dagelijks het leven van onschuldige Oekraïners. Vrijdag werden drie doden gemeld bij een aanval op een school in het plaatsje Kramatorsk. Een dag daarvoor werd ook een school in Kharkiv gemeld. Daarbij raakten nog eens 23 mensen gewond.

Het lijkt er voorlopig niet op dat de strijd in het oosten van Oekraïne op korte termijn afgelopen zal zijn.