Human Rights Watch (HRW) beschuldigt Russische troepen van het martelen en onwettig opsluiten van burgers in de bezette Oekraïense regio's Kherson en Zaporizhzhia. De mensenrechtenorganisatie spreekt in een vrijdag uitgebracht rapport ook van Oekraïense krijgsgevangenen die zijn gemarteld.

HRW sprak met 71 mensen uit Kherson, Melitopol, Berdyansk, Skadovsk en tien andere steden in Kherson en Zaporizhzhia. De organisatie legde in totaal 42 voorbeelden van oorlogsmisdaden vast die gepleegd zouden zijn door de Russen.

Geïnterviewden vertellen aan HRW hoe ze werden gemarteld of hier getuige van waren. Ze beschrijven hoe mensen langdurig werden afgeranseld en in sommige gevallen elektrische schokken toegediend kregen.

Ook beschrijven ze hoe slachtoffers onder meer gebroken ribben, botten en tanden overhielden aan de martelingen, evenals brandwonden, hersenschuddingen, beschadigde ogen, snijwonden en kneuzingen. Een ex-gevangene vertelt hoe Russen hem sloegen met een honkbalknuppel.

Volgens de Oekraïense onderzoeker Yulia Gorbunova van HRW heeft Rusland de bezette gebieden in Zuid-Oekraïne veranderd in plekken waar angst regeert en er totaal geen wetten meer gelden. Ze houdt Rusland voor dat het land zich vroeg of laat zal moeten verantwoorden voor de gepleegde misdaden.

116 Kan Poetin worden veroordeeld als oorlogsmisdadiger?

'Je weet niet wanneer ze je komen halen'

Volgens een journalist in Kherson is de angst in die regio alom aanwezig. "Je weet niet wanneer ze je komen halen en wanneer ze je weer laten gaan", zegt hij tegen HRW.

Er zijn bij HRW verschillende gevallen bekend waarbij Russische troepen gevangenen pas vrijlieten nadat ze een verklaring hadden ondertekend waarin ze beloofden mee te werken met de autoriteiten. Of nadat ze in een videoboodschap andere Oekraïners hadden aangespoord om met de Russen mee te werken.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je regelmatig een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Het oorlogsrecht staat een strijdende partij in een internationaal gewapend conflict toe om strijders van de tegenpartij te houden als krijgsgevangenen. Ook is het toegestaan om burgers niet-strafrechtelijk op te sluiten als zij een bedreiging vormen.

Mensen willekeurig en onwettig opsluiten of dwingen te verdwijnen, is in strijd met dat recht en kan neerkomen op het plegen van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid.