Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Turkije kondigt aan dat Rusland en Oekraïne vrijdag een overeenkomst tekenen om het graanvervoer via de Zwarte Zee te hervatten. Verder meldt de Europese politiedienst Europol dat criminele netwerken wapens uit Oekraïne smokkelen.

Rusland en Oekraïne tekenen vrijdag een overeenkomst die als doel heeft de wereldwijde voedselcrisis te verlichten. Dat doen de landen door het graantransport via de Zwarte Zee weer op te starten. Momenteel ligt de Oekraïense graanexport zo goed als stil, waardoor miljoenen mensen in arme landen gebukt gaan onder een voedselcrisis.

De aankondiging van de overeenkomst werd bekendgemaakt door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Hij presenteert zich als bemiddelaar in het conflict tussen Rusland en Oekraïne en zal samen met VN-chef António Guterres bij de ondertekening van het akkoord aanwezig zijn.

Volgens Erdogan is in de aanstaande overeenkomst de oprichting van een coördinatiecentrum onder toezicht van de VN in de Turkse stad Istanboel geregeld.

Europol ziet wapensmokkel vanuit Oekraïne

Criminele netwerken smokkelen aanzienlijke hoeveelheden (militaire) wapens en munitie uit Oekraïne. Dat hebben meerdere EU-lidstaten aan Europol gemeld, zo blijkt uit een brief van de Europese politiedienst aan de EU waarover de Duitse zender SWR bericht.

Meerdere keren zouden personen hebben geprobeerd Oekraïne met vuurwapens te verlaten. De dienst spreekt van georganiseerde wapensmokkel vanuit Oekraïne. Europol schrijft onder meer over de mogelijke terroristische dreiging voor de EU die daardoor zou kunnen ontstaan.

Een ander probleem is dat sommige Oekraïners die naar de EU zijn gevlucht wapens en munitie in het grensgebied hebben achtergelaten die ze in eigen land nodig hebben voor zelfverdediging. Europol vreest dat deze wapens en munitie in de handen van criminele bendes kunnen vallen.

Daarnaast worden sommige Oekraïense vluchtelingen ervan verdacht vuurwapens de EU binnen te smokkelen om ze daar te verkopen. Er zouden taxiritten zijn afgerekend met vuurwapens.

CIA: 'Tot nu toe vijftienduizend gesneuvelde Russische militairen'

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA schat het aantal Russische gesneuvelde militairen in de strijd tegen Oekraïne op vijftienduizend. Nog eens 45.000 militairen zouden sinds het uitbreken van de oorlog op 24 februari gewond zijn geraakt.

Rusland is zelf niet bepaald transparant over het aantal verliezen. De laatste update van het Kremlin kwam op 25 maart, een maand na het begin van de oorlog. Toen meldden de autoriteiten dat er 1.351 Russen in de strijd waren gesneuveld. Sindsdien zijn er geen updates meer geweest.

Ook Oekraïne heeft forse verliezen te betreuren. De regering in Kyiv schatte het dagelijkse aantal gesneuvelde militairen op honderd tot tweehonderd. Ook de CIA waarschuwt voor grote verliezen aan Oekraïense zijde. Hoe groot het totale aantal omgekomen militairen is, is niet duidelijk.

Rusland richt zich momenteel na een korte 'gevechtspauze' weer volledig op de inname van het Donetsbekken in Oost-Oekraïne.