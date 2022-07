Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen vertelt voor NU.nl het verhaal van de mensen achter de oorlog. Vandaag: de toeristentours naar de kerncentrale in Tsjernobyl, en zelfs naar het front van Oekraïne.

Wie de tuin inloopt bij Tsjernobyl Tour, in het centrum van Kyiv, weet meteen hoe de vlag erbij hangt. Die hangt niet, maar ligt op de grond. En is Russisch. Je moet eroverheen lopen om de tuin met oorlogstentoonstelling te bereiken.

Tsjernobyl Tour is niet meer alleen bezig met de ramp van 1986 in de kerncentrale. De oorlog van nu is ook interessant voor toeristen. "We hebben al verzoeken uit Oekraïne en uit het buitenland gekregen voor tours naar Tsjernobyl. Vanwege 1986, maar ook vanwege de nieuwe historische laag die eroverheen is gekomen. We zijn in gesprek met de overheid of we binnenkort onze tours weer kunnen aanbieden", vertelt Yaroslav Yemelianenko, directeur van het tourbedrijf, dat hij runt samen met zijn vrouw Kateryna Aslamova.

De centrale van Tsjernobyl was na de Russische invasie van dit jaar een maand lang in handen van de Russen. Nu wil Yemelianenko dat dit verhaal ook wordt verteld. "Ik heb al gevraagd aan de autoriteiten of ze sommige loopgraven open willen houden. Ook vragen we ze om niet alle Russische tanks en ander materieel dat daar stukgeschoten staat, weg te halen. Dat willen mensen graag zien."

"Het ingewikkelde is dat we nu niet alleen ons normale aanspreekpunt hebben bij de overheid, maar ook het Oekraïense leger waarmee we moeten onderhandelen", gaat Yemelianenko verder. Hij beweert al duizend verzoeken tot een tour te hebben staan, uit onder meer Polen, Groot-Brittannië en ook Nederland. "Vaak van mensen die al een keer naar Tsjernobyl zijn geweest, maar nu ook dat andere verhaal van dichtbij willen zien. Maar dan moet er wel weer vliegverkeer naar ons land mogelijk zijn. Al zijn sommigen bereid om met de trein te komen. Anderen wachten tot vluchten weer worden hervat."

Yaroslav Yemelianenko en Kateryna Aslamova van Tsjernobyl Tour. Yaroslav Yemelianenko en Kateryna Aslamova van Tsjernobyl Tour. Foto: NU.nl

Tsjernobyl Tour beschuldigd van ramptoerisme

Intussen is het zelfs mogelijk om naar actief oorlogsgebied te gaan. "Dat doen we eigenlijk al sinds 2015. Dan kon je naar Oost-Oekraïne, als je voor een bepaald bedrag militaire spullen kocht voor ons leger. Wij wilden als tourorganisatie hooguit worden betaald voor het vervoer daarnaartoe."

De oostelijke frontlinie was in 2015 op een vaste plek, maar de oorlog is nu veel meer in beweging. Toch kun je ook nu naar een van de fronten. "Het kost je 3.000 dollar, uit te geven aan kogelwerende vesten, munitie of andere spullen. Het leger komt met een wensenlijst. En dan mag je daar drie dagen zijn, maar wel op ongeveer 30 kilometer afstand van de voorste linie, op de plek waar soldaten slapen." Volgens de tourdirecteur hebben al vijftien mensen, uit onder meer Canada, de Verenigde Staten en Polen dit sinds februari gedaan.

“Het is verschoven van alleen maar een tragedie, naar een plek waar een overwinning op de ramp heeft plaatsgevonden.” Yaroslav Yemelianenko, directeur Tsjernobyl Tour

Zijn vrouw Aslamova erkent dat het bedrijf regelmatig wordt beschuldigd van het aanwakkeren van ramptoerisme. Maar volgens haar moet je dat anders zien. "Bij de Tsjernobyl-tours gebruiken we lokale gidsen die daar in '86 werkten als werknemer, of als iemand die de centrale onder controle moest helpen krijgen. Voor die mensen is het juist een manier om tot emotionele genezing te komen."

Yemelianenko vindt dat ze bovendien hebben geholpen het negatieve narratief rond Tsjernobyl te veranderen. "Het is verschoven van alleen maar een tragedie, naar een plek waar een overwinning op de ramp heeft plaatsgevonden. We lieten de wereld zien wat er is gedaan om alles weer in orde te krijgen. Dat het daar weer veilig is."

Tour naar Bucha 'veel te tragisch'

Maar zal het bedrijf ook bijvoorbeeld tours gaan aanbieden naar Bucha, waar de Russen een slachting hebben aangericht onder de bevolking? "Nee, niet zo gauw. Veel te tragisch. Ik zie meer voor me dat een lokaal iemand uit Bucha dit doet. En wij zouden dan eventueel met hen kunnen samenwerken", zegt Yemelianenko.

"Uiteindelijk moeten ook de inwoners van Bucha zich geen slachtoffers voelen, maar overlevenden. Ze moeten hun vreselijke ervaring omzetten in iets waarmee ze verder kunnen. Ook deze tragedie, deze oorlog, moet worden gevolgd door psychologische genezing." Toerisme zou daar volgens hem dus bij kunnen helpen.

"Als de verhalen maar worden verteld door de generatie die het heeft meegemaakt. Net zoals we dat bij Tsjernobyl doen."