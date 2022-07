Rusland wil in de oorlog met Oekraïne meer gebieden veroveren dan alleen oostelijke regio's zoals het Donetsbekken. De Russische troepen gaan zich daarom meer focussen op het zuiden, meldt minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov.

Rusland gaat niet alleen naar de regio's Donetsk en Donetsbekken veel meer troepen sturen, maar ook naar andere gebieden, aldus de minister.

Het is zeer de vraag in hoeverre Rusland die ambities op korte termijn kan waarmaken. Het land wordt in de delen van zuidelijke regio's van Oekraïne die het in handen heeft, zoals in de provincies Kherson en Zaporizhzhia, in de verdediging gedrongen door een Oekraïens tegenoffensief.

Uit de huidige concentratie van Russische troepen in Donetsk leidt de Amerikaanse inlichtingendienst CIA af dat er "harde lessen" zijn geleerd door de mislukkingen aan het begin van de oorlog. Toen stokte de Russische aanval op Kyiv.

De Verenigde Staten schatten het aantal Russische doden in Oekraïne op ongeveer vijftienduizend, zegt CIA-directeur William Burns. Hij schat dat nog eens 45.000 Russische militairen tijdens de strijd in het buurland gewond zijn geraakt. Ook Oekraïne heeft aanzienlijke verliezen geleden, maar het precieze aantal is onbekend.

Moskou heeft sinds de invasie op 24 februari benadrukt dat de "speciale militaire operatie", zoals Rusland de oorlog in Oekraïne noemt, volgens plan verloopt. Critici en buitenlandse militaire experts wijzen er echter op dat Rusland de afgelopen maanden wellicht veel meer soldaten en materieel heeft verloren dan Moskou officieel wil toegeven.

Rusland zegt weinig over geleden verliezen

De Russen delen nauwelijks informatie over de verliezen die ze hebben geleden in Oekraïne. Op 25 maart meldde Moskou dat er 1.351 Russische militairen waren gesneuveld. Daarna zijn er geen updates geweest. De Oekraïense regering zei in juni dat dagelijks 100 tot 200 Oekraïense strijders omkomen.

De CIA zegt dat de Russische troepen zich nu toeleggen op "een comfortabelere manier" van oorlog voeren. "Ze gebruiken hun voordelen en langeafstandsvuurkracht om Oekraïense doelen effectief te vernietigen en om de zwakheid in mankracht die ze nog steeds ervaren te compenseren", zei Burns.

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gebruikt Rusland zijn land als proeftuin voor mogelijke aanvallen op andere Europese landen. "Rusland test in Oekraïne alles wat tegen andere Europese landen kan worden gebruikt", zei hij woensdag in zijn videotoespraak.

"Het begon met gasoorlogen en eindigde met een grootschalige invasie, met raketterreur en met verbrande Oekraïense steden."