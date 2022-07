Na een korte 'gevechtspauze' lijkt het Kremlin klaar voor een nieuwe gooi naar de verovering van het Donetsbekken. Buitenlandexpert Matthijs le Loux bekijkt de voortgang (of het gebrek daaraan) van de strijd, de effecten van hypermoderne westerse wapens op het artillerieduel en de geopolitieke doelen die de Russische president Vladimir Poetin zichzelf heeft gesteld.

Zoals door veel kenners werd verwacht na de voor Rusland desastreuze openingsfase, is de oorlog in Oekraïne nu verzand in een patstelling. Beide strijdende partijen lijden zware verliezen. De Oekraïners in het Donetsbekken verzetten zich fel, vaak onder constante Russische bombardementen, en de Russen kruipen kilometer voor kilometer vooruit. In het zuiden van het land boeken de Oekraïners juist kleine terreinwinsten op de Russische verdedigers, die zich daar inmiddels goed hebben ingegraven.

Na de verovering van de laatste steden in de provincie Luhansk namen de Russen een gevechtspauze om weer op krachten te komen (hoewel hier en daar nog wel werd gevochten). Het Russische ministerie van Defensie kondigde op 16 juli aan dat die pauze erop zat en minister Sergei Shoigu gaf de strijdkrachten opdracht om hun opmars "op alle assen" van het front voort te zetten.

Het lijkt er niet op dat de Russische strijdkrachten daartoe in staat zijn. Westerse analisten denken dat Rusland zich in de eerste plaats zal richten op de tweede helft van het Donetsbekken, de provincie Donetsk. Militaire verplaatsingen wijzen erop dat het Kremlin troepen uit het gebied rond Kharkiv in het noordoosten weghaalt, zodat ze kunnen dienen als versterkingen in de strijd om Donetsk.

Tegelijkertijd zet de Russische overheid sterk in op het werven van 'vrijwilligersbataljons' in meer afgelegen regio's, zoals Tsjetsjenië, Zuid-Ossetië en Tatarije. Die bestaan vooral uit leden van minderheidsvolken. Analisten denken dat Poetin die methode gebruikt om te voorkomen dat hij een algemene mobilisatie moet afkondigen, die waarschijnlijk niet op veel enthousiasme van de Russische bevolking zou kunnen rekenen.

Hoe het ook zij, die amper getrainde en onervaren regionale bataljons komen in het Donetsbekken tegenover amper getrainde en onervaren Oekraïense troepen te staan. Geen van beide kampen koerst op die manier aan op een doorslaggevend overwicht in manschappen.

Precisie en flexibiliteit tegen massa

Jozef Stalin beschreef artillerie als de "god van de moderne oorlog". Dat is nog steeds de belangrijkste Russische militaire doctrine in het Donetsbekken, waar duizenden granaten en raketten neerdalen op Oekraïense verdedigers en burgers. Ook elders in Oekraïne zaaien Russische beschietingen terreur.

De Russen hebben nog steeds de beschikking over veel meer artillerie dan de Oekraïners, maar het effect van westerse wapenleveringen begint steeds duidelijk te worden. HIMARS en andere westerse mobiele raketlanceerinstallaties zorgen ervoor dat Oekraïne Russische doelen nu van op zo'n 70 kilometer afstand kan raken. De lanceerinstallaties zijn gemonteerd op vrachtwagens en kunnen binnen zeer korte tijd vuren, een doel met gps-precisie raken en dan meteen wegrijden om aan tegenbeschietingen te ontsnappen.

Dat betekent dat Oekraïne weliswaar veel minder artillerie heeft dan Rusland, maar die wel een stuk strategischer kan inzetten dan Rusland kan met zijn veelal 'domme' en tragere kanonnen. Een twintigtal Russische munitiedepots en commandoposten, vaak gelegen op tientallen kilometers achter de frontlinies, is al vernietigd.

Dat maakt het bevoorraden van de Russische kanonnen niet makkelijker. Uit satellietbeelden van het Fire Information for Resource Management-systeem van NASA (eigenlijk bedoeld voor het waarnemen van hitte veroorzaakt door natuurbranden) is af te leiden dat de intensiteit van de Russische beschietingen in het Donetsbekken sinds 10 juli flink is afgenomen.

Rusland kan momenteel niet veel beginnen tegen nieuw Oekraïens materieel, zoals de HIMARS. Dat is wel een belangrijke prioriteit voor het Kremlin. Volgens de Amerikaanse regering wil het daarom honderden drones bestellen in Iran, die moeten helpen om de nieuwe Oekraïense artillerie in het vizier te krijgen.

De pijnlijke realiteit voor Kyiv blijft wel dat het lang niet genoeg wapensystemen zoals HIMARS heeft gekregen om het tij echt te keren en een groot tegenoffensief in te zetten om verloren terrein terug te veroveren op de Russen.

'Poetin denkt dat hij de oorlog aan het winnen is'

De grote vragen blijven: wat wil het Kremlin uiteindelijk bereiken in Oekraïne, en hoe denkt Poetin zelf dat het gaat? Tatiana Stanovaya, onderzoeker bij de Carnegie Endowment for International Peace en langdurig Poetin-watcher, meent de antwoorden te weten. Haar hoofdconclusie: de Russische president denkt dat hij aan het winnen is. In een scherp essay in The New York Times omschrijft ze zijn plannen als een "soort strategische matroesjka" (de houten Russische pop die een reeks kleinere poppen bevat).

Het kleinste poppetje staat voor het meest haalbare doel: het veroveren van het Donetsbekken, waarmee een landbrug tussen Rusland en de Krim wordt veiliggesteld. De provincie Luhansk is al binnen, nu moet Donetsk volgen. Poetin rekent erop dat het Westen te bang is voor zijn kernwapendreigementen om Oekraïne te voorzien van de steun die het nodig heeft om de Russen militair te verslaan.

Dan komt een iets grotere matroesjka in beeld. Na een paar jaar van oorlog zal een uitgeput Oekraïne er klaar voor zijn om zich over te geven, meent het Kremlin. Een oppositie zal opstaan en president Volodymyr Zelensky uit het zadel wippen. Rusland kan het buurland dan tot een vazalstaat maken en de Oekraïense nationale identiteit uitwissen.

Het grootste poppetje bestaat uit de teloorgang van de NAVO en de vestiging van een nieuwe wereldorde. Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan (bijvoorbeeld de gierende inflatie) de geesten in het Westen rijp zullen maken voor Ruslandvriendelijke en NAVO-sceptische leiders, zoals de Hongaarse premier Viktor Orbán en Donald Trump in de VS.

"Er is wat goed nieuws", schrijft Stanovaya. Omdat Poetin gelooft dat zijn - nogal ambitieuze - drieklapper haalbaar is, zal hij niet snel met kernwapens gaan gooien. "Maar het slechte nieuws is dat meneer Poetin vroeg of laat de realiteit onder ogen zal moeten zien." Als de geopolitieke matroesjka's opeens niet meer in elkaar blijken te passen, is de teleurgestelde Russische president waarschijnlijk op zijn gevaarlijkst.