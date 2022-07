Nederlandse gemeenten gaan minder vluchtelingen uit Oekraïne zonder de Oekraïense nationaliteit opvangen. Wie uit Oekraïne is gevlucht en geen permanente verblijfsvergunning had (een derdelander), moet voortaan de gewone asielprocedure in, zonder de voordelen die Oekraïners hebben. Derdelanders die al in de gemeentelijke opvang zitten, mogen er nog wel blijven, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op meer voorzieningen dan andere asielzoekers, zoals opvang, leefgeld, medische zorg en onderwijs. Veiligheidsregio's en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hebben het ministerie laten weten een toename te zien in het aantal derdelanders dat hierom naar Nederland wil komen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wil druk weghalen bij de gemeenten. Die hebben momenteel grote moeite om alle Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Daarom komt hij nu met de stop voor vluchtelingen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning.

Momenteel verblijven ongeveer zesduizend derdelanders uit Oekraïne in Nederland. Volgens een woordvoerder van het ministerie heeft een deel van hen een permanente verblijfsvergunning voor Oekraïne. Mensen die na dinsdag met een dergelijke vergunning in Nederland aankomen, hebben nog steeds recht op gemeentelijke opvang. Wie met een tijdelijke verblijfsvergunning aankomt, kan zich nog wel aanmelden voor de reguliere asielprocedure.