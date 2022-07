Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland verstevigt de defensieve stellingen in het zuiden na toenemende druk van Oekraïense troepen. Oekraïne zegt dat de Russen de Oekraïense bevolking als menselijk schild inzetten.

Het Britse ministerie van Defensie meldt dat Rusland de defensieve stellingen in het zuiden van Oekraïne verstevigt met onder meer militair personeel en materieel. Dat zou een reactie zijn op de toenemende druk van het Oekraïense leger.

Oekraïne probeert al ruim een maand de Russen uit het zuiden van het land te verdrijven. De Oekraïners vallen onder meer tientallen Russische commandoposten, logistieke centra en plekken met veel Russische militairen aan. Volgens de Britten blijkt uit de versteviging van de verdedigende linies dat de Russen de Oekraïense druk serieus nemen.

Oekraïne beschuldigt Rusland ervan de Oekraïense bevolking als menselijk schild te gebruiken. Door zich in dichtbevolkte gebieden te verschuilen zouden de Russen het voor de Oekraïense troepen lastiger willen maken om ze te treffen zonder dat daarbij burgerslachtoffers vallen.

Volgens Oekraïne sinds donderdag zeker veertig burgerslachtoffers

De Russen voeren op hun beurt ook aanvallen uit. Zo zouden ze zondag een scheepswerf in Mykolaiv hebben beschoten. De burgemeester van de zuidelijke stad heeft nog geen informatie over eventuele slachtoffers.

De Russen breiden de oorlogshandelingen uit, omdat de wapenleveranties van het westen aan Oekraïne vruchten beginnen af te werpen. Dat zegt een woordvoerder namens Oekraïne.

Volgens Oekraïne bereiden de Russen een aanval voor op Sloviansk in het oosten van het land. De stad is van symbolisch belang voor Oekraïne. In 2014 was het de eerste stad die pro-Russische troepen veroverden rond de annexatie van de Krim. Oekraïne veroverde de stad met ongeveer 106.000 inwoners later terug.

Oekraïne zegt dat door Russische aanvallen op burgerdoelen sinds donderdag zeker veertig doden zijn gevallen. Een daarvan was de vierjarige Liza Dmitrieva, een meisje met downsyndroom. Ze werd zondag onder grote belangstelling begraven.

De begrafenis van de vierjarige Liza Dmitrieva. De begrafenis van de vierjarige Liza Dmitrieva. Foto: Reuters

Zelensky staat stil bij neerhalen vlucht MH17

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stond stil bij het neerhalen van passagiersvlucht MH17, zondag precies acht jaar geleden. Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten. Onder hen waren 196 Nederlanders.

Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) zijn pro-Russische separatisten verantwoordelijk voor het inzetten van de buk-raket waarmee het vliegtuig is neergehaald. Zelensky beloofde zondag dat de schuldigen hun straf niet zullen ontlopen.