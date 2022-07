Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met dit keer: de Russische troepen in Oekraïne voeren hun aanvallen op. Dat gebeurt in opdracht van minister van Defensie Sergei Shoigu, werd zaterdag bekend. Bij een raketaanval op de Centraal-Oekraïense stad Dnipro zijn volgens de lokale autoriteiten vrijdagavond zeker drie doden en vijftien gewonden gevallen.

De aankondiging voor het opvoeren van de Russische aanvallen kwam kort nadat de generale staf van het Oekraïense leger had verklaard dat het Russische leger zijn operationele gevechtspauze had beëindigd.

Met de intensivering van de gevechtshandelingen komt een einde aan een relatief rustige periode in de oorlog die nu bijna vijf maanden duurt. Het Oekraïense leger meldde zaterdagochtend dat het in 24 uur tijd meerdere aanvallen op de regio Donetsk heeft afgeslagen en dat Russische militairen hun aanval op een elektriciteitscentrale in de stad Vuhlehirsk hebben hervat.

Militaire experts van de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) zeggen dat het er inderdaad op lijkt dat Russische troepen na tien dagen hun gevechtspauze hebben beëindigd. De experts schreven in een analyse dat als de pauze echt voorbij is, de aanvallen in de komende 72 uur doorgaan en worden uitgebreid.

Legerleider Shoigu heeft de Russische soldaten geïnstrueerd om het aantal aanvallen op te voeren, met het doel eventuele Oekraïense aanvallen op bezette gebieden in het Donetsbekken te voorkomen. Het Donetsbekken, bestaande uit de regio's Donetsk en Luhansk, is het gebied in Oost-Oekraïne dat Rusland wil veroveren. Sinds begin juli heeft hebben de Russen Luhansk zo goed als in handen.

Drie doden en vijftien gewonden bij raketaanval Dnipro

De gouverneur van Dnipro schrijft op Facebook dat raketten vrijdagavond een fabriek en een naastgelegen straat hebben geraakt. Daarbij kwamen drie mensen om en raakten vijftien anderen gewond. Volgens de gouverneur wist het Oekraïense leger vier van de zes raketten die op de regio zouden zijn afgevuurd, neer te halen.

De Oekraïense luchtmacht stelt dat de aanval met langeafstandsraketten werd gelanceerd vanaf een Russisch schip in de Kaspische Zee. Dnipro, qua inwonertal de derde stad van Oekraïne, ligt ver verwijderd van het front in het oosten van het land. Rusland heeft de afgelopen dagen soortgelijke raketaanvallen uitgevoerd op steden die niet in de buurt van de frontlinie liggen.

Donderdag vielen volgens de Oekraïense overheid bijvoorbeeld nog 23 doden bij een raketaanval op de plaats Vinnytsia, bijna 200 kilometer ten zuidwesten van Kyiv. Volgens Oekraïne raakten de Russen burgerdoelen, maar Moskou zegt dat het een topbijeenkomst trof van de Oekraïense luchtmacht en westerse leveranciers of adviseurs.

Door raketaanvallen is een gat in een straat in Dnipro ontstaan. Door raketaanvallen is een gat in een straat in Dnipro ontstaan. Foto: Reuters

Rusland zou raketten opslaan in kerncentrale Zaporizhzhia

Het Russische leger gebruikt de kerncentrale bij de Oekraïense stad Zaporizhzhia als wapenopslag en heeft daar raketsystemen staan. Ook zouden de Russen vanaf de grootste kerncentrale van Europa artillerie afvuren. Dat zei het hoofd van het Oekraïense staatsenergiebedrijf Energoatom in een tv-interview.

De nucleaire installatie ligt aan de rivier de Dnipro in het zuidoosten van Oekraïne en werd niet lang na het begin van de Russische invasie veroverd. "De bezetters brengen daar hun machines heen, inclusief raketsystemen", zei Energoatom-hoofd Pedro Kotin. De situatie ter plaatse zou volgens hem "extreem gespannen" zijn. Zo'n vijfhonderd Russische soldaten zouden de controle hebben over het terrein. De centrale zou nog wel bediend worden door Oekraïens personeel.

Kotin haalde uit naar het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). De atoomwaakhond van de Verenigde Naties wil experts naar Zaporizhzhia sturen voor "noodzakelijk onderhoud" en maakt zich zorgen over de toestand van het personeel, maar volgens Energoatom zou zo'n bezoek de Russische bezetting van de centrale alleen maar legitimeren. "Het IAEA speelt politieke spelletjes en balanceert tussen Rusland en Oekraïne", stelde Kotin.

De waakhond heeft de kerncentrale niet meer kunnen bezoeken sinds de Russische invasie van Oekraïne in februari begon. De regio Zaporizhzhia is grotendeels in Russische handen.