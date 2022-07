Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïne rouwt om de slachtoffers van de raketaanval op Vinnytsia, waaronder een vierjarig meisje met downsyndroom. Nederland gaat de Britten helpen om Oekraïense militairen te trainen, terwijl de Europese Unie zich beraadt over verdere steun.

Bij de raketaanval op de Centraal-Oekraïense stad Vinnytsia donderdag kwamen zeker 23 mensen om. Vooral de dood van de vierjarige Liza zorgt voor veel verdriet bij de Oekraïners. Mede door haar dood noemde president Volodoymyr Zelensky de aanval al een oorlogsmisdaad.

De situatie is nog tragischer doordat haar moeder zwaargewond raakte bij de aanval. Zij is nog niet op de hoogte gebracht van de dood van haar dochtertje, omdat artsen bang zijn dat ze de schok niet overleeft.

Olena Zelenska, de vrouw van president Zelensky, liet weten ontroostbaar te zijn. Ze kende het meisje persoonlijk, omdat ze eerder samen aan een kerstvideo hadden meegewerkt.

Oekraïne ontvangt nog meer wapens vanuit het westen

Het westen blijft Oekraïne steunen met wapens. Nadat het van de VS al geavanceerde HIMARS-raketwerpers kreeg, heeft Oekraïne ook de eerste M270-systemen ontvangen. Daarmee kunnen meerdere raketten afgeschoten worden.

Oekraïne gebruikt de raketwerpers om doelen in door Rusland bezet gebied te raken. Dat gebeurt onder meer in het zuiden, waar de Oekraïense strijdkrachten bezig zijn met een tegenoffensief.

De Europese Unie denkt erover extra geld uit te trekken voor wapens en militair materieel voor Oekraïne. De EU-buitenlandministers komen maandag bijeen om daar een definitieve beslissing over te nemen.

44 Raketaanvallen verwoesten Oekraïense stad Mykolaiv

Nederlandse militairen meehelpen aan het trainen van Oekraïners

Nederland gaat helpen bij het "op grote schaal" trainen van Oekraïense militairen in het Verenigd Koninkrijk, meldde minister Kajsa Ollongren (Defensie). Eenheden van de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers zijn daar naar verwachting vanaf eind augustus.

In totaal wil het Verenigd Koninkrijk samen met andere landen zo'n tienduizend militairen trainen. Het gaat om een basistraining van drie weken.

Nederland stuurt 65 militairen naar het VK. Zij werken er niet allemaal tegelijkertijd, maar in roulatie. De militairen zijn geen trainers in Nederland, maar volgens Ollongren wel "goed opgeleid". De trainingsoperatie heeft volgens haar een "gering" effect op de inzetbaarheid van het Nederlandse leger.

Door rebellen in Oekraïne gevangengenomen Brit overleden

Een Brit die in april in het zuidoosten van Oekraïne werd gevangengenomen door de pro-Russische rebellen is volgens de separatisten in gevangenschap overleden aan de gevolgen van ziekte en stress.

De Britse regering heeft het overlijden van de 45-jarige Paul Urey als alarmerend betiteld en heeft de Russische ambassadeur ontboden om uitleg te geven.

Eerder werden twee Britten als huurling ter dood veroordeeld in het oosten van Oekraïne, Aiden Aslin and Shaun Pinner. Zij woonden echter al in Oekraïne voor het begin van de Russische aanval in februari, en werkten er naar verluidt officieel voor militaire eenheden.

Van Urey zou niet bekend zijn geweest dat hij in Oekraïne was, ook niet bij zijn dochters. Hij zou op eigen houtje naar het front zijn gegaan.