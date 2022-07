Den Haag was donderdag het toneel van een internationale topconferentie over de berechting van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Terwijl 45 hoge vertegenwoordigers samenkwamen, konden ze niet om de realiteit heen. 's Ochtends was de Oekraïense stad Vinnytsja doelwit van een Russische raketaanval met zeker twintig doden, onder wie kinderen. "Het is dit soort nieuws dat ons keer op keer wijst op de noodzaak van gerechtigheid", sprak minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken).

Eenheid, samenwerking en gerechtigheid: op die woorden werd veelvuldig gehamerd tijdens de conferentie. Een gezamenlijke strategie is volgens de vertegenwoordigers het belangrijkste om oorlogsmisdaden te bestrijden en straffeloosheid te voorkomen. Allerlei onderzoeken van nationale autoriteiten en verschillende internationale organisaties moeten in de toekomst gestroomlijnd worden.

Ook zegden verschillende landen extra geld toe aan het Internationaal Strafhof. Dat geld is bedoeld voor humanitaire hulp in het oorlogsgebied en om slachtoffers van seksueel geweld bij te staan met psychosociale hulp. Nederland schenkt voor elk van die zaken 1 miljoen euro.

Oprichting speciaal oorlogstribunaal niet binnen handbereik

Hoekstra's Oekraïense collega Dmytro Kuleba nam ook deel aan de conferentie, maar dan per videoverbinding. Ook president Volodymyr Zelensky hield voor de gelegenheid een toespraak. Beiden wezen op de vele gruwelijkheden die dagelijks in hun land plaatsvinden, zoals verkrachting van en moord op onschuldige burgers. Ze riepen op tot de oprichting van een speciaal tribunaal om oorlogsmisdaden te bestraffen.

Het was niet de eerste keer dat ze een dergelijk tribunaal onder de aandacht brachten. Maar er een oprichten is niet eenvoudig. Bij eerdere tribunalen, zoals die voor oorlogsmisdaden in Joegoslavië en Rwanda, was de VN-Veiligheidsraad betrokken. Maar door het vetorecht van Rusland is dat haast ondenkbaar. Er zijn wel andere manieren om zo'n tribunaal op te richten, maar die omwegen zullen niet eenvoudig zijn.

Hoekstra gaf toe dat het inderdaad "niet gemakkelijk" zal zijn om een tribunaal op te richten, maar zei dat Nederland er wel voor openstaat. Hij benadrukte dat het van belang is om zoveel mogelijk internationaal draagvlak te vinden en de krachten te bundelen.

Nog een lange weg te gaan: 'Dit is pas het begin'

De conferentie werd georganiseerd door Nederland in samenwerking met het Internationaal Strafhof en de Europese Commissie. Bij de aansluitende persconferentie was ook de Oekraïense hoofdaanklager Iryna Venediktova aanwezig. Zij is verantwoordelijk voor de berechting haar land.

Venediktova riep de vertegenwoordigers op haast te maken en snel stappen te zetten. "Gerechtigheid moet niet te laat komen", zei ze. Naast dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen, leven er ook veel mensen met een zwaar trauma.

Tot op de dag van vandaag zijn er al meer dan twintigduizend oorlogsmisdaden gerapporteerd in Oekraïne. Volgens de hoofdaanklager komen daar dagelijks tweehonderd tot driehonderd zaken bij. Dat benadrukt het belang van actie, stellen de vertegenwoordigers. "Met woorden koop je niets", aldus Karim Khan, hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof. Hij vindt dat er al te lang alleen maar gepraat wordt.

De aanwezige vertegenwoordigers willen intensiever samenwerken om meer voor elkaar te krijgen. Maar concrete stappen om plegers van oorlogsmisdaden te bestraffen, bleven uit.

Desondanks oogden Hoekstra en Eurocommissaris Didier Reynders tevreden met de eerste stappen die donderdag gezet zijn. Al zien ze ook in dat er nog een lange weg te gaan is. Hoekstra: "Dit is pas het begin."