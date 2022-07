Bij een Russische raketaanval op de stad Vinnytsia in het centrum van Oekraïne zijn donderdag zeker twaalf doden gevallen, melden de Oekraïense autoriteiten.

Volgens Ihor Klymenko, het hoofd van de nationale politie, werd een kantoorblok vol geraakt door drie raketten. Ook burgerwoningen eromheen raakten zwaar beschadigd. Onder de twaalf doden zou een jong kind zijn. Daarnaast vielen er zeker 25 gewonden.

Vinnytsia ligt in het centrum van Oekraïne, zo'n 200 kilometer ten zuidwesten van Kyiv. Het ligt relatief ver verwijderd van de frontlinies in het oosten en zuiden van Oekraïne, waar al langer hard gevochten wordt. Mede daarom is de raketaanval waarschijnlijk uitgevoerd door Russische gevechtsvliegtuigen.

Door de aanval brak er brand uit in de omliggende gebouwen. Het is niet duidelijk of de doden zijn omgekomen bij de raketaanval zelf of als gevolg van het uitgebroken vuur.

President Volodymyr Zelensky veroordeelde via de chatapp Telegram de aanval als een daad van terrorisme. "Hoe moeten we het anders noemen? Er is een kind omgekomen, en nog meer onschuldige burgers."