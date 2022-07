Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: gesprekken tussen militaire delegaties uit Oekraïne en Rusland in Istanbul over de veilige export van Oekraïens graan hebben nog geen tastbaar resultaat opgeleverd. Verder heeft Noord-Korea de twee door Rusland gesteunde zelfverklaarde 'volksrepublieken' in Oost-Oekraïne erkend als onafhankelijke staten.

Het was de eerste keer sinds eind maart dat de partijen elkaar in persoon ontmoetten. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie zei dat Rusland voorstellen heeft gedaan "voor een snelle praktische oplossing", zonder verder in details te treden, aldus het Russische staatspersbureau TASS. Een woordvoerder van de Verenigde Naties noemde het overleg "positief", meldt persbureau Reuters.

Oekraïne en Rusland zijn samen goed voor zeker een derde van de wereldproductie van tarwe. De export van Oekraïens graan wordt echter verhinderd door de oorlog in dat land en dat leidt tot voedselschaarste elders in de wereld. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan spant zich al geruime tijd in om veilige vaarroutes te regelen voor vrachtschepen door de Zee van Azov en de Zwarte Zee.

Oekraïense vluchtelingen denken voorlopig niet terug te kunnen

De meerderheid van de Oekraïense vluchtelingen wil zo snel mogelijk terug naar huis, maar denkt ook dat een terugkeer voorlopig nog niet mogelijk is. In een enquête van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR spreekt twee derde van de ondervraagde vluchtelingen de verwachting uit dat de situatie in Oekraïne de komende maanden nog niet veilig genoeg zal zijn.

Slechts 16 procent van de ondervraagden is van plan binnen twee maanden weer naar huis te gaan. De meesten van hen komen uit het westen van het land of uit de gebieden rond Kyiv. Vooral in het oosten wordt nu nog zwaar gevochten tussen het Oekraïense en Russische leger. De mensen die nog niet terugkeren, wachten tot de situatie verbetert of de gevechten helemaal ophouden.

Noord-Korea erkent 'republieken' in Oost-Oekraïne

Noord-Korea heeft de twee door Rusland gesteunde zelfverklaarde 'volksrepublieken' in Oost-Oekraïne erkend als onafhankelijke staten. Noord-Korea is na Rusland en Syrië het derde land dat de afgescheiden staatjes Donetsk en Luhansk erkent.

Donetsk-leider Denis Pushilin liet via berichtendienst Telegram weten te hopen op vruchtbare samenwerking met Noord-Korea en meer handel. Zijn ambassade in Moskou plaatste een foto van een ceremonie waarop de Noord-Koreaanse ambassadeur in Rusland een erkenningscertificaat overhandigt aan de gezant van Donetsk.

De ambassade van Noord-Korea in Moskou bevestigde later de onafhankelijkheid van beide staatjes te hebben erkend. Rusland deed dat kort voordat het op 24 februari Oekraïne binnenviel. Oekraïne zegt de banden met Noord-Korea te verbreken.

Duitsland stopt binnenkort met kolen uit Rusland

Duitsland koopt vanaf 1 augustus geen Russische steenkool meer en stopt op 31 december met de aanschaf van Russische olie. Dat zei de Duitse onderminister van Financiën Jörg Kukies woensdag op het Sydney Energy Forum. Rusland leverde volgens Kukies tot voor kort 40 procent van de Duitse kolen en olie.

Het is geen optie om kolen en olie van Rusland te blijven afnemen, zei Kukies. "Iedereen die de geschiedenis kent van de Druzhba-oliepijpleiding, die al een instrument was van het Sovjetimperium in Oost-Europa, weet dat het essentieel is je van die afhankelijkheid te bevrijden."

De gasvoorziening is volgens de onderminister wel een uitdaging. Hij maakt zich grote zorgen over "de enorme leemte die zal ontstaan ​​als de Europese Unie zich ontdoet van de 158 miljard kubieke meter gas per jaar die Rusland levert."