Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De strijd om de stad Nova Kakhovka in de zuidelijke regio Kherson. Oekraïne slaat daar hard terug in een poging de stad te heroveren, met doden tot gevolg. Verder heeft een plein bij de Russische ambassade in de Poolse stad Krakau een opvallende naam gekregen.

Terug naar het slagveld in het zuiden van Oekraïne. Bij beschietingen van twee ziekenhuizen en appartementencomplexen in Mykolaiv zijn zeker twaalf burgers gewond geraakt, zegt de gouverneur van de regio.

Rusland heeft volgens hem meerdere raketten afgevuurd op burgerdoelen in Mykolaiv. De gouverneur vreest dat er meer burgerdoden zijn gevallen.

In Mykolaiv staat bijna geen gebouw meer overeind. In Mykolaiv staat bijna geen gebouw meer overeind. Foto: AFP

Verenigde Naties: Meer dan vijfduizend burgerdoden

De afdeling Mensenrechten van de VN heeft in de oorlog inmiddels 5.024 burgerdoden bevestigd en telde tot nu toe 6.520 gewonden. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk een stuk hoger.

Oekraïne denkt dat er veel meer burgerslachtoffers zijn gevallen. Het land heeft het over tienduizenden slachtoffers. Rusland blijft ontkennen burgerdoelen te raken en beweert dat het zich alleen op militaire doelwitten richt.

Oekraïne in de tegenaanval in Kherson

Dat probeert Oekraïne ook in de zuidelijke regio Kherson. Daar is de strijd om de stad Nova Kakhovka in volle hevigheid losgebarsten.

Oekraïense troepen hebben dinsdag volgens de Russen honderden woningen, een ziekenhuis en een chemicaliënopslagplaats beschoten. Daarbij zouden zeker zeven doden en tientallen gewonden zijn gevallen.

Vissers in de stad Nova Kakhovka toen het nog rustig was. Vissers in de stad Nova Kakhovka toen het nog rustig was. Foto: Getty Images

Zware raketaanval op wapendepot in Nova Kakhovka

Het belangrijkste eerste doel van het Oekraïense leger was een Russisch wapendepot in Nova Kakhovka. Bij een zware raketaanval ontplofte het depot, meldt Oekraïne.

Het lijkt erop dat ook hier de precisieraketsystemen HIMARS zijn ingezet. Deze hebben onder meer de Verenigde Staten onlangs geleverd. Oekraïne kan Rusland zo nauwkeuriger aanvallen. Volgens president Volodymyr Zelensky zet Oekraïne zo grote stappen bij het heroveren van de steden op de Russen.

Oekraïne en Rusland gaan praten over graan

Oekraïne, Rusland en Turkije gaan woensdag met de Verenigde Naties overleggen over de export van graan uit Oekraïne. Het gaat om militair overleg van de drie landen. Oekraïne en Rusland behoren tot de grootste graanproducenten ter wereld. Hun oorlog leidt tot onder meer voedselschaarste. De blokkade van Oekraïense havens en de sancties tegen Rusland leiden ertoe dat er veel minder tarwe op de markt komt.

Turkije heeft goede banden met zowel Kyiv als Moskou en werkt op economisch vlak veel samen met Rusland. President Recep Tayyip Erdogan doet niet mee aan anti-Russische sancties. Hij probeert weer vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland op gang te brengen. De twee landen hebben eerder in Turkije overlegd.

EU heeft bijna 14 miljard euro aan 'Russisch geld' bevroren

De Europese Unie liet weten dat ze tot nu toe 13,8 miljard euro aan Russisch geld en goederen heeft bevroren. Door de ingestelde sancties kunnen veel Russische oligarchen niet bij hun geld in Europa of bij bijvoorbeeld hun jachten.

Een kern van vijf landen heeft de Russische oligarchen het hardst aangepakt. De EU roept ook andere landen ertoe op zich te houden aan de sancties tegen Russen en Belarussen.

De EU heeft op dit moment 98 bedrijven en 1.160 individuen op een zwarte lijst staan.

VS: Iran gaat veel drones aan Rusland leveren

Iran is volgens Amerikaanse inlichtingen van plan honderden drones aan Rusland te leveren. Het gaat om drones die wapens kunnen bedienen.

"Onze inlichtingen suggereren ook dat Iran Russische troepen zal trainen om deze drones te gebruiken", zei veiligheidsadviseur Jake Sullivan. De geplande levering bevestigt volgens hem dat Rusland moeite heeft om zijn wapenvoorziening op niveau te houden. Het land zou grote verliezen lijden in Oekraïne.

Drones spelen een belangrijke rol in de oorlog in Oekraïne. Beide kanten zetten de onbemande vliegtuigen in, bijvoorbeeld om raketten van een afstand af te vuren of om kleine bommen op doelwitten te laten vallen. Oekraïne krijgt drones van onder meer Turkije en de Verenigde Staten.

De oorlog intensiveert zich met sterkere wapens aan beide kanten. Steeds meer burgers slaan op de vlucht. Zoals hier in Bakhmut in de regio Donetsk. De oorlog intensiveert zich met sterkere wapens aan beide kanten. Steeds meer burgers slaan op de vlucht. Zoals hier in Bakhmut in de regio Donetsk. Foto: AFP

Opvallend: Poetin gaat Iran bezoeken

Na van het Amerikaanse nieuws dat Iran drones zou gaan leveren aan Rusland komt het Kremlin naar buiten met een opvallende mededeling. De Russische president Vladimir Poetin gaat Iran bezoeken.

In Teheran zal Poetin niet alleen met de leider van Iran spreken, maar ook de Turkse president Erdogan ontmoeten. Volgens Moskou gaat het om gesprekken over Syrië. Erdogan zou zoals gezegd ook weer willen proberen om vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland te laten starten.

Plein bij Russische ambassade in Krakau heet nu 'Plein van Vrij Oekraïne'

Je ziet het de laatste maanden vaker gebeuren: pleinen en straten in de buurt van 'Russische plekken' als ambassades krijgen een andere naam om Oekraïne een hart onder de riem te steken. Zo ook in het Poolse Krakau.

Bij de Russische ambassade aldaar heeft een deel van het Biskupiplein een andere naam gekregen: 'Plein van Vrij Oekraïne'.