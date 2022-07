Oekraïne is naar eigen zeggen begonnen met het aangekondigde tegenoffensief in de zuidelijke regio Kherson. Het voornaamste doel van de Oekraïense strijdkrachten is het heroveren van de stad Nova Kakhovka, op de zuidelijke oever van de rivier de Dnipro.

Volgens de plaatselijke autoriteiten in het door Rusland bezette gebied zijn bij beschietingen door Oekraïense eenheden in de nacht van maandag op dinsdag honderden woningen, een ziekenhuis en een opslagplaats met salpeterzuur getroffen en zijn zeker zeven doden en tientallen gewonden gevallen. De Oekraïners zouden in Nova Kakhovka burgerdoelen hebben beschoten met behulp van HIMARS-raketsystemen.

De Oekraïense strijdkrachten meldden de beschieting van een wapenopslagplaats in de stad, die bijna 60 kilometer ten oosten van de provinciehoofdstad Kherson ligt. De meldingen van de strijdende partijen zijn niet te verifiëren.

Kyiv kondigde al eerder aan de bezette gebieden te willen heroveren. De Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk had burgers in Kherson afgelopen weekend al opgeroepen zo snel mogelijk te evacueren, om zo ruimte te maken voor het tegenoffensief.

Kherson ligt in het zuiden van het Oekraïense vasteland. De Russen maakten vlak na de start van de invasie forse vorderingen in de regio en namen de gelijknamige stad als een van de eerste steden in. Ze hoopten door te stoten tot de belangrijke havenstad Mykolaiv, maar dat is ze niet gelukt.

Rusland en de pro-Russische Oekraïense bondgenoten proberen de regio te 'russificeren', onder meer met een nieuwe pro-Russische leiding, de Russische munteenheid, Russische media en het aanbieden van Russische paspoorten.

De situatie in zuidelijk Oekraïne. De situatie in zuidelijk Oekraïne. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker