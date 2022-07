Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met dit keer: het dodental als gevolg van een Russische raketaanval loopt verder op, premier Mark Rutte bezoekt voor het eerst sinds de uitbraak van de oorlog Oekraïne, en de Russische opvolger van McDonald's zit door een slechte aardappeloogst zonder friet.

Bij Russische beschietingen in de Oekraïense stad Kharkiv zijn maandag drie doden gevallen en 22 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de noordoostelijke regio.

Een Russische raket verwoestte in de nacht van zondag op maandag deels een appartementencomplex van zes verdiepingen. Oekraïense media melden dat reddingswerkzaamheden aan de gang zijn en dat een oudere vrouw levend onder het puin vandaan is gehaald. Volgens de media zijn er in de ochtend in totaal drie explosies gehoord in Kharkiv.

Dodental Russische raketaanval Donetsk loopt verder op

Ondertussen loopt het dodental na een Russische raketbeschieting op een woonblok in Chasiv Jar in de zwaarbevochten Oost-Oekraïense regio Donetsk op tot dertig. De plaats ligt ongeveer 60 kilometer ten noorden van de provinciehoofdstad Donetsk.

De Oekraïense autoriteiten houden rekening met nog meer slachtoffers, omdat nog niet alle puin is geruimd na de aanval van afgelopen weekeinde. Volgens de Russische strijdkrachten was het doelwit in Chasiv Jar een verzamelplaats voor een Oekraïense militaire brigade en is die eenheid met precisiewapens bestookt.

Zevenduizend Oekraïense militairen vermist

In Oekraïne zijn inmiddels ongeveer zevenduizend militairen vermist sinds het begin van de Russische invasie eind februari. Bij de vermisten gaat het onder anderen om soldaten, leden van de Nationale Garde, grenswachten en mensen van de geheime dienst, aldus Oekraïense autoriteiten.

De meeste vermisten bevinden zich vermoedelijk in Russische gevangenschap. Rusland zelf zegt ruim zesduizend Oekraïners krijgsgevangen te hebben gemaakt.

Inwoner van de stad Siversk in Donetsk loopt over straat na een Russische aanval. Inwoner van de stad Siversk in Donetsk loopt over straat na een Russische aanval. Foto: Getty Images

Rutte wil Oekraïne 'op alle mogelijke manieren' blijven steunen

Premier Rutte heeft maandag in Kyiv gezegd dat Nederland Oekraïne op alle mogelijke manieren moet blijven steunen. Volgens hem duurt de oorlog in Oekraïne langer dan gehoopt en gedacht. "Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen."

Rutte bezocht Oekraïne voor het eerst sinds de Russen het land in februari binnenvielen. Na zijn gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei hij dat de internationale gemeenschap voortdurend en openlijk politieke steun aan Oekraïne moet geven, bijvoorbeeld het uitzicht op lidmaatschap van de Europese Unie. Ook moet het Oekraïense leger materiële steun krijgen zodat het zich kan verdedigen tegen de Russische troepen.

Russische vervanger van McDonald's zit zonder frietjes

Restaurants van de onlangs geopende fastfoodketen Vkusno i tochka, die McDonald's in Rusland vervangt, hebben volgens Russische media tijdelijk geen friet. Volgens het bedrijf is dit te wijten aan de magere aardappeloogst in Rusland.

McDonald's vertrok eind mei samen met tientallen andere westerse bedrijven uit Rusland als reactie op de inval in Oekraïne. De Amerikaanse fastfoodgigant verkocht de restaurants aan een Russische zakenman, die in juni verschillende filialen heropende onder de naam Vkusno i tochka, dat zich vertaalt als Lekker en dat is alles.