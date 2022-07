Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met dit keer: Oekraïne waarschuwt burgers in de regio Kherson om het gebied te verlaten vanwege een tegenaanval. In de regio Donetsk kwamen zeker vijftien mensen om het leven door een bombardement op een flatgebouw.

De Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk roept alle inwoners van de door Rusland bezette provincie Kherson op om meteen weg te gaan. Het Oekraïense leger is namelijk van plan een tegenaanval uit te voeren op het gebied, zei de vicepremier op nationale televisie.

Volgens Vereshcuck staat vast dat er in het gebied gevochten gaat worden, en dat daarbij ook bombardementen gaan worden uitgevoerd. "We roepen daarom de mensen op onmiddellijk te evacueren".

Het is niet de eerste keer dat Oekraïne zegt een tegenaanval uit te gaan voeren in de regio. Over wanneer die tegenaanval precies plaats moet gaan vinden, deed de vicepremier geen uitspraak.

De regio Kherson viel in de eerste weken van de oorlog in handen van de Russen. De gelijknamige hoofdstad Kherson was de eerste stad die Rusland in wist te nemen. Het land heeft een bestuur aangesteld in Kherson. Dat wil nog een referendum organiseren over eventuele aansluiting bij Rusland, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat gehouden gaat worden.

Een vrouw loopt met haar kind langs een Russische militair in Kherson. Een vrouw loopt met haar kind langs een Russische militair in Kherson. Foto: AP

Doden en gewonden door bombardement op flat in Donetsk

Een Russisch bombardement op een flat in Chasiv Yar, een stad in de regio Donetsk, heeft aan zeker vijftien mensen het leven gekost. Van nog eens 24 anderen wordt gevreesd dat ze zich nog onder het puin bevinden.

Op beelden is te zien hoe de flat is vernietigd door het bombardement. Hulpverleners hebben meerdere lichamen onder het puin vandaan gehaald. De stafchef van de Oekraïense president sprak op Telegram van "opnieuw een terreuraanval".

Rusland én Oekraïne schuldig aan aanval op verpleeghuis

Zowel Rusland als Oekraïne heeft schuld aan de aanval op een verpleeghuis in de regio Luhansk op 11 maart, zo concluderen onderzoekers van het mensenrechtenbureau OHCHR van de Verenigde Naties zaterdag.

Bij die aanval ontstond een brand, waardoor waarschijnlijk tientallen burgers om het leven kwamen. Oekraïne legde de schuld daarvan volledig bij Rusland. Maar als de Oekraïense militairen de dagen voor de aanval zich niet hadden verschanst in het verpleeghuis, was het gebouw ook geen doelwit geweest van de Russen, zeggen de onderzoekers.

De vraag naar noodhulp groeit nog elke dag

Dat de oorlog in Oekraïne nog steeds niet voorbij is, zag ook directeur Tineke Ceelen van Stichting NU.nl. Ceelen ziet de vraag naar noodhulp elke dag groeien, zegt ze tegen NU.nl.

Omdat het er niet op lijkt dat de oorlog snel is afgelopen, moeten hulporganisaties zich gaan voorbereiden op langdurige hulp aan de getroffen Oekraïners. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat hulp nodig heeft ook nog steeds toe.

In een rondreis aan de frontlinies zag Ceelen dat veel plaatsen zijn veranderd in spooksteden. Er is een tekort aan gas, elektriciteit en stromend water. Ze zag ook hoe veel Oekraïners elkaar hiermee helpen. "Alle Oekraïners zijn vrijwilligers geworden, zo lijkt het."

Russen kunnen website Die Welt niet meer bezoeken

Russische burgers kunnen zondag nog maar gedeeltelijk terecht op de website van de Duitse krant Die Welt. De website is namelijk geblokkeerd door Rusland.

Het land beschuldigt Westerse media al langer van het verspreiden van nepnieuws over de oorlog in Oekraïne. Of dat ook de reden is voor het blokkeren van de site, is niet duidelijk. Rusland blokkeerde eerder al de toegang tot de websites van BBC, Voice of America en Deutsche Welle.

De Europese Unie besloot andersom ook al Russische nieuwsorganisaties te blokkeren, omdat de zenders onwaarheden over de oorlog verspreiden.