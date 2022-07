Zowel Rusland als Oekraïne heeft schuld aan de aanval op een verpleeghuis in Luhansk waarbij waarschijnlijk tientallen burgerdoden vielen. Dat concluderen onderzoekers van het mensenrechtenbureau OHCHR van de Verenigde Naties in een nieuw rapport (pdf).

Russische troepen vielen op 11 maart een verpleeghuis aan in het dorp Stara Krasnyanka, gelegen in de oostelijke regio Luhansk. Binnen bevonden zich tientallen ouderen en gehandicapte patiënten. Zij hadden geen water of elektriciteit.

De aanval, twee weken nadat Rusland in februari Oekraïne binnenviel, veroorzaakte een brand. Volgens Oekraïne kwamen ruim vijftig onschuldige burgers om. Het land legde de schuld voor hun dood volledig bij de Russische strijdkrachten.

Het VN-onderzoek heeft nu uitgewezen dat het Oekraïense leger een groot aandeel - en misschien wel evenveel als de Russen - had in de aanval op het verpleeghuis. Een paar dagen voor het incident verschansten Oekraïense militairen zich in het verpleeghuis, waardoor het gebouw een effectief doelwit werd voor de Russen.

Het VN-rapport heeft zich niet gefocust op de vraag of er oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Wel uiten de onderzoekers hun bezorgdheid over het mogelijke gebruik van burgers als "menselijke schilden" in de oorlog.

De onderzoekers weten niet hoeveel burgers er precies zijn omgekomen bij de aanval. Wel weten ze dat zeker 22 patiënten en personeelsleden op tijd wisten te vluchten.