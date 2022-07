Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met dit keer: Russische troepen hebben zaterdagochtend woonwijken beschoten in Krivi Rih, de stad waar Volodymyr Zelensky is geboren. De Oekraïense president bezocht de stad vrijdag nog, toen hij ook de frontlinie bezocht. Tegelijkertijd heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zijn Chinese collega opgeroepen zich uit te spreken tegen de Russische agressie.

Tien raketten met clustermunitie werden zaterdagochtend afgevuurd op de centraal gelegen industriestad Krivi Rih. Dat gebeurde hoogstwaarschijnlijk van een afstand van meer dan 70 kilometer, zei de lokale legercommandant. Twee mensen kwamen om het leven en drie anderen raakten gewond door granaatscherven.

Oostwaarts in de regio Donetsk werd een poging van Rusland om het gebied rond de Vuhlehirska-energiecentrale te bestormen afgeweerd, liet de generale staf van het Oekraïense leger weten.

Russische eenheden zetten hun offensief voort ten westen van Lysychansk, de laatste stad in de oostelijke regio Luhansk die Oekraïne een week geleden moest opgeven. Moskou lijkt zijn aanval te concentreren op de steden Siversk, Sloviansk en Kramatorsk in Donetsk. In Siversk vielen zaterdag nog vier doden bij een aanval van Rusland, schrijft de BBC.

Het Russische leger claimt dat het zaterdag een Oekraïense straaljager heeft neergehaald in het zuiden van het land. Ook zou een Amerikaanse wapenopslagplaats nabij Chasov Yar in Donetsk zijn geraakt. Die beweringen zijn niet onafhankelijk geverifieerd.

Brandweerlieden blussen een vuur in Kramatorsk, nadat Russische raketten zijn ingeslagen. Brandweerlieden blussen een vuur in Kramatorsk, nadat Russische raketten zijn ingeslagen. Foto: Getty Images

Amerikaanse minister spreekt zich uit tegen onpartijdigheid China

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken kan China niet blijven volhouden dat het neutraal is zolang het Rusland blijft steunen.

De buitenlandministers van de Verenigde Staten en China hebben zaterdag vijf uur lang met elkaar gesproken op het Indonesische eiland Bali. Daar vond de afgelopen dagen een top van de G20 plaats. Het was de eerste keer sinds oktober dat de twee bijeenkwamen. Doel was te voorkomen dat de spanningen van de laatste tijd onbedoeld uitlopen op een conflict.

Beide ministers hielden een positief gevoel over aan de ontmoeting. Volgens Blinken waren de gesprekken "nuttig, eerlijk en constructief". Zijn Chinese ambtgenoot Wang Yi liet weten dat overeenstemming is bereikt om de betrekkingen te verbeteren.

Toch uitte Blinken ook flinke kritiek op de Chinese houding ten opzichte van Rusland. Op de G20-top was veel kritiek op Rusland en volgens de Amerikaanse minister is dit hét moment voor China om de "duidelijke agressor" te veroordelen.

De Chinese buitenlandminister Wang Yi en zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken tijdens een eerdere ontmoeting in 2015. De Chinese buitenlandminister Wang Yi en zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken tijdens een eerdere ontmoeting in 2015. Foto: Getty Images

Zelensky ontslaat Oekraïense ambassadeur na Holocaustrel

Andrij Melnik, de Oekraïense ambassadeur in Duitsland, is zaterdag ontslagen, liet president Zelensky weten. Melnik werd er recent van beschuldigd de Holocaust te bagatelliseren. Hij ontkende dat en noemde de beschuldigingen "absurd".

Melnik was sinds 2015 ambassadeur in Duitsland en liet zich sinds de Russische invasie veel zien in Duitse media. Ook bekritiseert hij de Duitse regering regelmatig. Hij raakte in opspraak omdat hij in een interview de omstreden Oekraïense nationalist Stepan Bandera verdedigde.

Bandera wordt gezien als verzetsheld ten tijde van de Sovjet-Unie, maar als collaborateur tijdens de nazibezetting. Bandera's radicale nationalistische groepering is verantwoordelijk voor etnisch gemotiveerde massamoorden. Melnik ontkende dat in het interview, wat hem op woedende reacties uit met name Polen en Israël kwam te staan.

Volgens Duitse media krijgt Melnik nu een hoge functie binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kyiv. Dat is niet officieel bevestigd.