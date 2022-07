Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met dit keer: Rusland richt zich volgens inlichtingen van het Britse ministerie van Defensie op de Oost-Oekraïense stad Siversk in de regio Donetsk. Die stad ligt zo'n 8 kilometer ten westen van de huidige frontlinie. De VS keurden vrijdag een nieuw wapenpakket goed voor Oekraïne, ter waarde van 400 miljoen dollar.

Eerst Siversk. Volgens het Britse ministerie is het zeer waarschijnlijk dat Rusland het materieel gaat concentreren in de richting van die stad. De Russische troepen gaan vermoedelijk eerst even pauzeren om op krachten te komen, voordat ze een nieuw offensief starten in de Oost-Oekraïense regio Donetsk, aldus het ministerie.

"Er is een reële mogelijkheid dat het onmiddellijke tactische doel van Rusland Siversk zal zijn, aangezien de Russische troepen proberen op te rukken richting het meest waarschijnlijke operationele doel, het stedelijke gebied van Sloviansk", aldus het ministerie op Twitter. Siversk ligt ten westen van die steden.

Die twee steden, Kramatorsk en Sloviansk, liggen al een tijd onder vuur. Nadat Rusland sinds vorig weekend de regio Luhansk zo goed als in handen heeft, zijn er meerdere raketaanvallen op beide steden uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere doden gevallen.

Een meisje in Bakhmut (Donetsk) loopt tussen het puin na raketinslagen in een woonwijk. Een meisje in Bakhmut (Donetsk) loopt tussen het puin na raketinslagen in een woonwijk. Foto: Getty Images

Raadslid Moskou krijgt zeven jaar cel wegens kritiek op oorlog

Dan Rusland. Aleksej Goriniov, een gemeenteraadslid in Moskou, is veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor 'het met opzet verspreiden van valse informatie over de strijdkrachten'. Hij is de eerste gekozen volksvertegenwoordiger die een celstraf krijgt op grond van een nieuwe wet.

De wet werd ingevoerd om kritiek op de aanval op het buurland te smoren. De wet verbiedt 'het met opzet verspreiden van valse informatie die de strijdkrachten ondermijnen' en stelt straffen tot vijftien jaar cel in het vooruitzicht. De zestigjarige Goriniov droeg in de rechtszaal een bord waar op stond geschreven: 'Hebben jullie deze oorlog nog steeds nodig?'

Gorinov werd eind april gearresteerd nadat hij een maand eerder op een vergadering kritiek had geuit op de aanval in Oekraïne. Toen het over het organiseren van een kunstevenement voor kinderen in zijn kiesdistrict ging, nam hij het woord en trok het plan in twijfel "omdat er elke dag kinderen sterven in Oekraïne". De vergadering en de uitingen van Gorinov werden op video vastgelegd.

De Russische regering heeft sinds de aanval op 24 februari begon meerdere wetten uitgevaardigd die kritiek op de oorlog strafbaar stellen. Enkele dagen geleden is er een wet bijgekomen die celstraffen stelt op onder meer "het oproepen om acties te ondernemen tegen de nationale veiligheid".

Vooral veel kritiek op Rusland tijdens G20-conferentie op Bali

Dan de G20-top op Bali vrijdag. Daar klonk vooral veel kritiek op Rusland. Ondanks meerdere oproepen om het land niet uit te nodigen voor de conferentie, was de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov er toch.

Gedurende de conferentie werd het Lavrov niet makkelijker gemaakt. De Russische buitenlandminister hekelde de benadering van westerse landen bij de G20.

"Onze westerse partners proberen gesprekken over mondiale economische problemen te vermijden", zei Lavrov. "Vanaf het moment dat ze beginnen te praten, beginnen ze koortsachtig kritiek te leveren op Rusland over de situatie in Oekraïne, en noemen ze ons agressors en bezetters."

Zowel de Amerikaanse buitenlandminister Blinken als de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba begonnen over de Russische blokkade van de Zwarte zee, waardoor Oekraïens graan Oekraïne al lange tijd niet goed uit kan. "Oekraïne is niet jullie land. Hun graan is niet jullie graan. Waarom blokkeren jullie de havens? Jullie moeten toestaan dat het graan het land verlaat", aldus Blinken.

Lavrov besloot uiteindelijk de G20-conferentie voortijdig te verlaten. Waarom is niet bekend. Hij ging in ieder geval niet meer naar de sessies die voor vrijdagmiddag gepland stonden. Ook sloeg hij het officiële diner op vrijdagavond over.

Sergey Lavrov tijdens de G20-top met de minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië, Retno Marsudi. Sergey Lavrov tijdens de G20-top met de minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië, Retno Marsudi. Foto: Getty Images

VS stuurt opnieuw voor honderden miljoenen aan wapens naar Oekraïne

Ten slotte het nieuwe wapenpakket van de Verenigde Staten voor Oekraïne. President Joe Biden heeft vrijdag een nieuw pakket goedgekeurd ter waarde van maximaal 400 miljoen dollar (393,4 miljoen euro). Het omvat onder meer vier Himars (High Mobility Artillery Rocket Systems). Dat is een krachtig raketsysteem dat het Oekraïense leger nodig zegt te hebben om het bereik te evenaren van de raketten die Rusland in het Donetsbekken gebruikt. Oekraïne beschikt nu over twaalf Himars.

Het Amerikaanse wapenpakket bevat ook munitie voor houwitser-artilleriesystemen die door gps wordt gestuurd. Het Amerikaanse leger had die nog niet eerder aan Kyiv geleverd.

Sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne hebben de VS militaire hulp aan Oekraïne gegeven ter waarde van ongeveer 7,3 miljard dollar (7,18 miljard euro). In dat bedrag is dit jongste wapenpakket inbegrepen.