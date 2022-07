Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met dit keer: Rusland heeft een serie luchtaanvallen gelanceerd op de oostelijke stad Kramatorsk en ook Kharkiv is weer onder vuur komen liggen. Verder heeft de Russische president Vladimir Poetin krachtige termen gebruikt bij een toespraak in het parlement. "We zijn pas net begonnen in Oekraïne."

Poetin hield een speech voor de leiders van het Russische parlement, zo'n vier maanden nadat Rusland Oekraïne was binnengedrongen. Op dezelfde dag werden verschillende luchtaanvallen uitgevoerd op grote steden in Oekraïne.

Onder de getroffen steden is Kramatorsk, een stad in de oostelijke regio Donetsk waar ongeveer 150.000 mensen wonen. De Oekraïense autoriteiten melden in het dagelijkse oorlogsbulletin dat Rusland een zware luchtaanval heeft gelanceerd op Kramatorsk.

Gouverneur Pavlo Kyrylenko van Donetsk meldt dat daarbij een dode en gewonden zijn gevallen. Exacte slachtoffercijfers zijn lastig te achterhalen. "Een Russische raket heeft het centrum van Kramatorsk geraakt. Zeker één persoon is daarbij overleden en zes ernstig gewond geraakt. We vrezen nog veel meer slachtoffers", aldus Kyrylenko, die ook meldt dat het centrum is weggevaagd en zeker zes grote gebouwen niet meer overeind staan.

"Rusland gaat maar door met het onnodig doden van weerloze ongewapende mensen. Dit zal zo doorgaan totdat de Russen ooit gestopt worden. Rusland blijft burgerdoelen bestoken." Ook in het naburige Sloviansk zijn burgerslachtoffers gevallen door Russische luchtaanvallen, meldt de burgemeester aldaar.

Burgers in Sloviansk wachten op de bus die hen moet evacueren. Burgers in Sloviansk wachten op de bus die hen moet evacueren. Foto: AFP

Universiteit en blindenschool onder vuur in Kharkiv

Rusland ontkent op burgers te schieten en zegt ook niets te maken te hebben met de aanvallen op de grote stad Kharkiv donderdag. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldde dat de pedagogische universiteit in die plaats is vernietigd door een raketaanval. Het hoofdgebouw, de collegezalen, het universiteitsmuseum en de wetenschappelijke bibliotheek zijn getroffen, zei Zelensky in zijn videotoespraak.

"Dit kenmerkt de Russische invasie met 100 procent nauwkeurigheid. Als het gaat om de definitie van barbaarsheid, dan past deze aanval perfect in het plaatje", aldus Zelensky.

In hetzelfde Kharkiv werd een school van blinden en slechtzienden voor de derde keer bestookt door luchtaanvallen. Van de school is weinig meer over, zo blijkt uit beelden. Op het moment van schrijven melden Oekraïense autoriteiten drie doden en vijf gewonden vanuit Kharkiv.

Een jongen in de verwoeste school voor blinden in Kharkiv. Een jongen in de verwoeste school voor blinden in Kharkiv. Foto: AFP

Poetin: 'Kom maar op'

Terug naar Poetin, die met krachttermen zijn speech voor het Russische parlement vulde. Hij daagde in zijn oorlogspropaganda het Westen uit om hem op het slagveld te verslaan. "Probeer ons maar te verslaan, kom maar op", riep hij. "We hebben vaak gehoord dat het Westen ons wil bevechten tot de laatste Oekraïner. Dit is een tragedie voor het Oekraïense volk, maar het lijkt erop dat het die kant opgaat."

Poetins speech werd uitgezonden op de Russische staatstelevisie. "We zijn pas net begonnen in Oekraïne. De westerse sancties hebben ons maar een beetje pijn gedaan. Ze dachten dat het veel erger zou uitpakken voor ons."

Toch gaf de Russische leider ook aan dat hij niet onwelwillend tegenover vredesgesprekken zou staan. "We verwerpen vredesbesprekingen niet. Maar wie ze nu afwijst, moet weten dat hoe verder we gaan hoe moeilijker het wordt om vrede met ons te sluiten."

Het slagveld bij Kramatorsk. Het slagveld bij Kramatorsk. Foto: AFP

Zelensky treurt om vertrek Johnson, Poetin juicht

Tegelijkertijd was Poetin ook uitermate te spreken over het vertrek van collega Boris Johnson als premier van het Verenigd Koninkrijk.

In Rusland stonden ze sowieso te juichen om de veranderingen in het Britse parlement. De Russische regering vindt namelijk dat Johnson erg pro-Oekraïne is.

De vicevoorzitter van de nationale veiligheidsraad, ex-president Dmitry Medvedev, juichte dat met de val van Johnsons regering "de beste vrienden van Oekraïne" opstappen. Hij zei dat de val van Johnson "het resultaat is van de Britse onvoorzichtigheid en rioolpolitiek, speciaal op buitenlandgebied". Rusland hoopt dat nu "professionelere mensen" het Verenigd Koninkrijk gaan leiden.

Aan de andere kant was Zelensky bedroefd om het min of meer gedwongen vertrek van Johnson. Hij belde Johnson om hem een hart onder de riem te steken en daarbij aan te geven dat de hele Oekraïense samenleving sympathiseert met Johnsons zaak, vanwege zijn steun aan Oekraïne sinds de Russische inval van 24 februari.

Litouwen stuurt gecrowdfunde drone naar Oekraïne

Johnson liep voorop in het geven van steun aan Oekraïne en het leger van dat land. Donderdag heeft Oekraïne ook steun uit andere hoek gekregen. De speciale oorlogsdrone Bayraktar is in het land aangekomen.

De drone is door Litouwen geschonken aan het land. De drone kostte miljoenen en is bij elkaar gespaard door de burgers van Litouwen. De Turkse maker van de drone besloot uiteindelijk de drone gratis te fabriceren. Het geschonken geld ging naar andere hulpgoederen voor Oekraïne.

Russen bombarderen Slangeneiland terwijl Oekraïne daar de vlag hijst

Terug naar het slagveld, en deze keer naar de belangrijke locatie Slangeneiland. Lange tijd sinds de inval zaten daar Russen, maar die zijn volgens Oekraïne verdreven. Rusland zelf stelt dat al het werk op het strategisch gelegen eiland erop zat en dat ze uit eigen wil zijn vertrokken.

Hoe dan ook, Oekraïne wilde de vlag daar donderdag symbolisch hijsen, toen het eiland bestookt werd door bombardementen. De vlag kon alsnog wapperen nadat de bombardementen waren stilgevallen en de vlag met veel ceremonieel werd gehesen.

'Rusland maakt grote stappen in Oost-Oekraïne'

Met het innemen van de oostelijke stad Lysychansk heeft Rusland een grote stap gezet, stellen westerse experts. Ook in het zuiden lijkt het erop dat de Russen meer grip krijgen en dat de samenwerking in het leger nu een stuk beter is.

"De laatste weken zijn er veranderingen geweest bij het Russische leger die bijdragen aan betere resultaten op het slagveld", zeggen oorlogsdeskundigen tegen The Guardian.

Het moraal lijkt gestegen en er worden weer noemenswaardige successen geboekt, aldus de experts. Het zal volgens hen dan ook niet lang duren voor de gehele oostelijke regio in handen van Rusland is, zeker met de steeds vaker gebruikte langeafstandsraketten.

"Als het doorgaat zoals we de laatste dagen zien, dan kan het snel gaan. Alles hangt af van de komende dagen. We weten hoe veerkrachtig het Oekraïense leger is. Het blijft daarom onzeker of Rusland dit jaar nog een groot deel van het oosten onder controle krijgt."

Oekraïense soldaten nemen de schade op in de stad Kramatorsk. Oekraïense soldaten nemen de schade op in de stad Kramatorsk. Foto: AFP

'Oekraïne ziet eindelijk de impact van wapens uit het Westen'

Het is niet alleen maar slecht nieuws voor Oekraïne. President Zelensky had donderdag ook positieve dingen te melden. Zo zien de troepen van het land eindelijk de impact van westerse wapens. Het luchtafweergeschut uit het Westen is een stuk sterker dan wat Oekraïne eerder gebruikte, aldus Zelensky.

In twee gebieden is Oekraïne aan de winnende hand, stelt de president. Door de westerse wapens zijn de troepen in meerdere richtingen aan het oprukken in de regio's Kherson en Zaporizhzhia. Het zuidelijke gedeelte van het land krijgt Rusland daarom ook maar moeilijk onder controle. In de nacht van woensdag op donderdag zorgden wapens uit het westen voor de vernietiging van enkele Russische logistieke doelen.