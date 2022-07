Terwijl de regering in Oekraïne al plannen maakt voor de wederopbouw, is er in het land nog weinig perspectief op vrede. Burgerdoelen in onder meer Kremenchuk, Kyiv en Odesa lagen de afgelopen week onder vuur vanuit de lucht en er wordt nog steeds dagelijks gevochten aan de frontlinies. Met als gevolg dat de vraag naar hulp blijft groeien, ziet directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling.

Met haar team trok Ceelen de afgelopen weken dicht langs de frontlinies en de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Ze vertelt aan NU.nl wat ze onderweg tegenkwam.

"Veel plaatsen zijn spooksteden geworden", zegt Ceelen. Ze beschrijft verwoeste en dichtgetimmerde huizen, ingepakte standbeelden, zandzakken op de weg en lege straten. In de verte klinken geregeld doffe klappen, dag en nacht gaat het luchtalarm.

De straten in wijken vlak bij de frontlinie zijn zo goed als leeg; vrouwen en kinderen zijn gevlucht, de meeste mannen gingen het leger in. Ceelen: "Kwetsbare mensen bleven achter, zoals ouderen en mensen met een beperking."

Om die achtergebleven groep burgers bij te staan is er dringend meer hulp nodig, zegt Ceelen. "Aan alles is tekort, de nood is ongekend hoog." Zo is er weinig tot geen gas, elektriciteit of stromend water meer in de conflictgebieden, zoals delen van Kharkiv en omliggende dorpen.

In de oostelijke regio's van het land zijn de supermarktschappen leeg. Ook is er sinds het begin van de oorlog geen brandstof meer en hebben de ziekenhuizen dringend pijnstillers, antibiotica en verband nodig. Bovendien is er grote behoefte aan onderdak en psychologische hulp voor vluchtelingen uit de directe conflictgebieden.

Hulporganisaties bereiden zich voor op langdurig conflict

Volgens Ceelen wordt op dit moment veel van de humanitaire hulp door de Oekraïense overheid en de bevolking zelf geregeld. Men biedt elkaar water, voedsel en onderdak aan; het puin wordt samen geruimd. "Alle Oekraïners zijn vrijwilligers geworden, zo lijkt het."

Internationale organisaties leveren op grote schaal medicijnen en noodhulpgoederen zoals voedsel en toiletpapier. Ze staan de Oekraïners ook bij met het ruimen van explosieven of hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld.

Hoelang dat systeem houdbaar is, blijft de vraag. Het lijkt er volgens Ceelen niet op dat de oorlog in Oekraïne binnenkort is afgelopen. "We moeten ons voorbereiden op een langdurig conflict." Het is dezelfde boodschap die Rosemary DiCarlo, hoofd van de vredesopbouw van de Verenigde Naties, op 28 juni aan de Veiligheidsraad bracht: het leed is ongekend en, hoe het er nu naar uitziet, nog lang niet voorbij.

Door Rusland bezet gebied in Oekraïne. Door Rusland bezet gebied in Oekraïne. Foto: NU.nl

Europa beleeft grootste vluchtelingencrisis sinds WO II

De behoefte aan hulp blijft en neemt alleen maar toe. Volgens cijfers van het humanitaire coördinatiebureau van de VN zijn op dit moment 15,7 miljoen Oekraïners in nood en hebben meer dan 10 miljoen mensen dringend voedselhulp nodig.

Daarbij zijn naar schatting 6,3 miljoen mensen binnen de landsgrenzen van Oekraïne op de vlucht, en door heel Europa nog eens 5,5 miljoen mensen. Het resulteert in wat "de grootste vluchtelingencrisis in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog" wordt genoemd.

De omvang van die vluchtelingenstroom is volgens Ceelen een groeiend probleem. Want nu er door het hele land burgerdoelen gebombardeerd worden, bestaat de kans dat er nog veel meer mensen op de vlucht slaan. Een oplopend aantal mensen heeft daardoor voedsel, medicatie en onderdak nodig.

"Het geld dat Nederland heeft ingezameld met Giro555 (168,9 miljoen euro, red.) is een enorm hoog bedrag. Maar daar ben je met deze noden, deze staat van verwoesting, snel doorheen."

Ceelen maakt zich daarbij zorgen om de winter die eraan komt, met temperaturen rond de 20 graden onder nul in Oost-Oekraïne, waar geen gas en weinig elektriciteit meer is. "We zullen de komende tijd creatief moeten zijn om de uitdagingen van het najaar het hoofd te bieden."