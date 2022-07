Een dag nadat Moskou de overwinning verklaarde in de naburige provincie Luhansk, zijn Russische troepen verwikkeld in zware gevechten bij een groot offensief om de Oekraïense regio Donetsk, aldus Oekraïense functionarissen. De aanval wordt ondersteund door hevig artillerievuur.

Donetsk en Luhansk vormen samen de Donetsbekken, het geïndustrialiseerde oostelijke deel van Oekraïne waar de grootste strijd in Europa sinds generaties plaatsvindt. Rusland zegt dat het Oekraïne de controle over de hele Donetsbekken wil ontnemen, namens door Moskou gesteunde separatisten in twee zelfverklaarde volksrepublieken.

Nadat Russische troepen zondag de controle hadden overgenomen van Lysychansk, het laatste bastion van het Oekraïense verzet in Luhansk, zeiden Oekraïense functionarissen dat ze nu verwachten dat Moskou de strijd vooral zal richten op de steden Sloviansk en Kramatorsk in Donetsk.

Er waren hevige gevechten bij de grens van Luhansk, vertelde de gouverneur van die regio, Serhiy Gaidai, aan de Oekraïense televisie. Hij zei dat het Russische reguliere leger en reservetroepen kennelijk naar het gebied zijn gestuurd om de rivier de Siverskiy Donets over te steken.

'De ziekenhuizen zijn overvol, net als de mortuaria'

"Ze lijden zware verliezen", zei Gaidai. "Sommige bataljons zijn daarheen verplaatst om de aantallen aan te vullen die ze nodig hebben....Ze nemen niet al hun gewonden mee. De ziekenhuizen zijn overvol, net als de mortuaria."

De gouverneur vervolgde: "Er zijn nog steeds veel beschietingen in zowel Luhansk als Donetsk regio's. Ze beschieten alles wat op hun pad komt." Persbureau Reuters kon de mededelingen niet onafhankelijk verifiëren.

Russische troepen raakten een markt en een woonwijk in Sloviansk, waarbij ten minste twee doden en zeven gewonden vielen, aldus plaatselijke functionarissen.

Een verslaggever van Reuters zag ter plaatse gele rook uit een winkel voor autobenodigdheden komen en vlammen die rijen marktkraampjes verzwolgen toen brandweerlieden de brand probeerden te blussen.

Sloviansk en het nabijgelegen Kramatorsk zijn zwaar beschoten, zegt de regionale gouverneur van Donetsk, Pavlo Kyrylenko. "Er is geen veilige plek zonder beschietingen in de Donetsk-regio."

De Russische president Vladimir Poetin begon de invasie van Oekraïne op 24 februari en noemde het een "speciale militaire operatie" om het land te demilitariseren, nationalisten uit te roeien en Russischtaligen te beschermen.

Kyiv en het Westen zeggen dat Rusland een onuitgelokte, keizerlijke landroof pleegt in zijn voormalige Sovjetrepubliek en beschuldigen Moskou van oorlogsmisdaden.