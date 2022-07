Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met dit keer: Terwijl Oekraïne met westerse partners al plannen maakt voor de wederopbouw, bereidt Rusland zich verder voor op een lange strijd. Het Russische parlement heeft de eerste stappen genomen richting een 'oorlogseconomie', waarin de hele economie gericht is op oorlogvoering.

De Doema, het Russische parlement, nam dinsdag twee wetten aan waarmee bedrijven gedwongen kunnen worden om oorlogsmateriaal te produceren. Ook kunnen medewerkers van die bedrijven verplicht worden om over te werken.

De behoeften van het leger worden daarmee het voornaamste speerpunt van de Russische economie. Staalfabrieken kunnen bijvoorbeeld verplicht worden om meer wapens en munitie te maken en de productie van andere producten stop te zetten.

"Er wordt veel gevraagd van de defensie-industrie. Om te garanderen dat de wapenstroom op gang en van goede kwaliteit blijft, is het noodzakelijk om alle facetten optimaal te laten functioneren, ter ondersteuning van het doel", aldus de Russische vicepremier Yuri Borisov.

Voordat de wetten geldig zijn, moet president Vladimir Poetin zijn handtekening er nog onder zetten. Militaire experts en onafhankelijke Russische media zien het besluit als bevestiging dat Rusland sinds de start van de oorlog veel meer materiaal is verloren dan officieel gemeld.

Wederopbouw Oekraïne wordt al besproken

Terwijl Rusland de economie dus steeds meer in dienst van de oorlog stelt, kijkt Oekraïne al naar de wederopbouw van het land wanneer de oorlog is afgelopen. In het Zwitserse Lugano ondertekenden meer dan veertig landen en organisaties een verklaring waarin politieke, financiële en technische steun aan Oekraïne werd beloofd voor de wederopbouw.

Volgens de regering in Kyiv kan de wederopbouw meer dan 700 miljard euro gaan kosten. Dat geld gaat naar het herbouwen van gebombardeerde steden, maar ook naar het herstellen en verbeteren van "democratische waarden en de rechtsstaat". Zo moet Oekraïne nog vooruitgang boeken op het gebied van duurzaamheid, corruptiebestrijding en grondrechten.

Ondanks dat het einde van de oorlog nog niet in zicht lijkt, kwam de Oekraïense regering zelf al met de eerste plannen voor hervormingen en herstel. Die werden positief ontvangen door de deelnemers van de conferentie.

Burgemeester Sloviansk vraagt burgers te evacueren of te schuilen

Sloviansk werd dinsdag opnieuw zwaar beschoten door de Russen. De stad is na de val van Severodonetsk en Lysychansk het volgende voornaamste doelwit van de Russische troepen in Oost-Oekraïne. Bij de beschietingen zijn volgens burgemeester Vadim Lyakh zeker zeven mensen omgekomen en tientallen gewonden gevallen.

Lyakh riep zijn burgers eerder op dinsdag op om te evacueren, maar zei later dat dat al zo goed als onmogelijk was. De burgemeester gaf iedereen die zich nog in de stad bevond via Facebook het advies om zich naar een schuilkelder te begeven.

Door het innemen van Lysychansk kregen de Russische troepen de volledige controle over de regio Luhansk. Het offensief richt zich nu op het veroveren van de regio Donetsk. Na Kramatorsk is Sloviansk de grootste stad in die regio die nog in handen is van de Oekraïense strijdkrachten. Ook Kramatorsk is de afgelopen dagen beschoten door de Russen, maar nog niet zo heftig als Sloviansk.

Russische paspoorten verkrijgbaar in Donetsk

Hoewel de Russen Donetsk dus nog niet volledig in handen hebben, is het voor pro-Russische bewoners van de regio wel mogelijk om een Russisch paspoort te halen in de regio. Daarvoor moeten ze onder meer hun vingerafdrukken laten scannen en een eed van trouw zweren op de Russische grondwet.

Het was al langer mogelijk voor inwoners van Donetsk om een Russisch paspoort aan te vragen, maar daarvoor moesten ze dan wel naar Rusland reizen. Volgens het hoofd van de Russische migratiedienst zijn er sinds 2019 400.000 aanvragen voor Russische paspoorten gedaan in Donetsk.